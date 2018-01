La previsión apunta a lluvia a la hora de la carrera de San Antón Durante la prueba habrá unos 6 grados centígrados en la capital jienense MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN Jueves, 11 enero 2018, 19:05

Corriendo entre el fuego y bajo el agua. Así se espera, según las previsiones a falta de poco más de 48 horas, que sea la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, que disputarán diez mil corredores por las calles jienenses. Las 23 lumbres que se encenderán a continuación también podrían tener que hacer frente a la lluvia durante gran parte de la noche. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el agua estará presente pasado mañana en la capital jienense durante la tarde. A la hora de la carrera, según eltiempo.es, habrá en la capital jienense 7 grados de temperatura y lloverán 2,4 litros por metro cuadrado. No obstante, hasta que falte menos tiempo no se sabrá con certeza si el cielo descargará o no sobre Jaén. Hace tan solo una semana se adelantaron las cabalgatas de Reyes de prácticamente toda la provincia por el alto riesgo de lluvia y finalmente las precipitaciones no se produjeron esa tarde.

En este caso, expertos dan sus consejos, señalando que «si llueve hay que salir lo más caliente posible, porque el músculo se te puede enfriar. Ponerse un gorro, bragas, un pañuelo en la boca, y cambiarte en la salida». Además, apuntan a que «hay que llegar descansado, sin haber hecho esfuerzos en unos tres días de plazo, porque es un circuito muy exigente. Por la mañana hacer un rodaje suave de 10-15 minutos o una sesión de estiramientos. Luego comer bien con mucha diferencia de horas y antes de la carrera calentar bien, unos 45 minutos antes. Y una vez empiece la carrera dosificar el esfuerzo, las carreras se pueden ganar al final, se pueden perder al principio. La última parte se hace muy dura», apostillan.