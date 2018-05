Presentan la campaña contra las agresiones sexuales durante la romería en Torredelcampo

Campaña municipal preventiva contra las agresiones sexuales durante la romería. El Ayuntamiento de Torredelcampo, a través del Centro Municipal de Información a la Mujer, coincidiendo con el ambiente festivo y las aglomeraciones propias de la celebración de la Romería ha llevado a cabo una campaña contra las agresiones sexuales con el lema «No es No». Con ella se pretende concienciar a la ciudadanía de que diversión y respeto deben ir estrechamente de la mano.

Dirigida a la población en general y, especialmente, a los sectores más jóvenes de la localidad, las responsables del CMIM y la concejala de Igualdad, Rosario Rubio han visitado al alumnado de Bachillerato y los cursos superiores de la ESO, a los que les han repartido pañoletas de color morado en las que aparece el mensaje 'No es No'.

La concejala ha dejado claro que se trata de una campaña preventiva ya que no se tiene constancia que en anteriores ediciones de la romería se hayan denunciado o producido agresiones sexuales. «La iniciativa la llevamos a cabo ante lo ocurrido en otras localidades. Por ello, no podemos mirar hacia otro lado y tenemos la obligación de adoptar medidas preventivas que eviten que ni las aglomeraciones de gente, ni el alcohol se conviertan en cómplices para que las mujeres suframos situaciones violentas», asegura Rubio. Durante la visita a los IES, la edil le ha planteado al alumnado que «somos conscientes del problema real que vive la sociedad respecto a las agresiones sexuales que sufren muchas mujeres. Que no se dejen engañar ni manipular. Porque en este caso el mensaje no sólo es importante por parte de quien lo transmite sino también para quien lo recibe». Rubio definió la campaña como «llamativa y visual. Muy fácil de identificar».