Premio Nobel de la desfachatez

Poco antes de ponerme frente al ordenador para escribir esta pieza semanal recibo en mi correo electrónico una petición de firma desde la conocida plataforma Change.org. Como en varias ocasiones he mostrado de este particular modo mi solidaridad con causas que he considerado justas, ofreciendo para ello algunos datos personales, recibo a diario distintas solicitudes, unas dignas de atención y otras de lo más peregrinas. Pues bien, cuál es mi sorpresa cuando abro el correo en cuestión y leo que se me solicita encarecidamente mi adhesión a la solicitud del Premio Nobel de la Paz para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes respectivamente de ANC y Òmnium Cultural, encarcelados preventivamente tras el 'affaire' secesionista catalán.

Tras la pertinente carcajada inicial -lo siento, visualicé de inmediato la imagen de ambos recogiendo el premio-, me recompongo y reflexiono medio minuto. ¿De qué me extraño? Sin ir más lejos, en esta misma plataforma se abrió una petición para 'perdonar' a Cristiano Ronaldo su deuda con la Hacienda Pública española.

Además, vivimos en un país -incluyendo a Catalunya- que vota a presuntos delincuentes a sabiendas de que presuntamente lo son. Reincidiendo, ajeno al pudor, en ello.

Mientras, entran en la cárcel personas como el ex alcalde de Huesa, Francisco Javier Gómez Sevilla, que nunca malversó un solo euro ni en su beneficio ni en beneficio de terceras personas, sin que desde las altas esferas de la política nadie mueva un solo dedo. Para él no pedirán el Premio Nobel, entre otras cosas porque no lo merece.

Pero la desfachatez en todo lo que toca al 'procés' parece no tener límites. Mis amigos catalanes, a los que escucho tan estoicamente como ellos a mí sin que sufra -al menos, eso espero- nuestra amistad, justifican todo desvarío 'estelado' en la triste figura de Mariano Rajoy y su Gobierno.

¡Cómo si Rajoy fuera España y España, Mariano Rajoy! En este país viven 46,5 millones de personas, 7,9 de las cuales votaron al Partido Popular en las últimas Elecciones Generales, un 33% de la gente que introdujo su sobre en la urna.

Por lo tanto, 38,6 millones de personas no votaron a este señor, entre las que se encuentra un 66% del electorado. Sí, incompresiblemente su partido fue el más votado, pero en un escenario de excepcional fragmentación política que otro partido de al derecha española, Ciudadanos, ha aprovechado de un modo insólito en Catalunya. ¿Sería injusto y falaz decir que Catalunya es Arrimadas y Arrimadas, Catalunya? Desde luego, sin la menor duda.

«Rajoy nos roba; por lo tanto, España nos roba». Ahí queda todo: caldo gordo; blanco o negro; o conmigo o contra mí. La historia de España rediviva. En este barro todo vale, incluso pedir el Premio Nobel de la Paz para dos personas cuyo bagaje personal y profesional se ciñe casi en exclusiva al ámbito independentista barcelonés.

No entraré en cuestiones académicas para que no se me tache de enfermo de 'titulitis', pero ¿alguien me puede indicar en qué publicación puedo leer sus sesudas teorías sobre política o economía catalanas; o en qué foro han dejado boquiabierto al público ante su verbo fácil y erudito?

Me temo que nadie. Eso sí, subidos a un vehículo de la Guardia Civil, con un megáfono y exhalando xenofobia no tienen parangón.

Yo siempre he observado a Catalunya y los catalanes como motores para la modernización de España. Desde todos los puntos de vista. Como ocurre con Euskadi, viven cercanos a Europa, a las nuevas corrientes culturales y una visión de la sociedad más justa y avanzada.

Siempre creí que, para este fin, ponían lo mejor de ellos. Pero, sinceramente, durante los últimos meses se me han caído los palos del 'sombrajo'. Veo a los beatos Junqueras y Rull, al ridículo Puigdemont, a la plañidera Rovira o a los dos 'Premios Nobel' y pienso: ¿merece este grupo la mayoría absoluta del voto catalán? ¿Qué hemos hecho entre todos para llegar hasta aquí?