La post-procesión del legionario De las decenas de hombres que acudieron con la Banda de Guerra de la Legión hace un par de días solo unos cuantos pueden ser protagonistas de la post-procesión, esa que se da en la noche, de fiesta, donde no se mira demasiado el reloj LAURA VELASCO JAÉN Viernes, 30 marzo 2018, 05:13

No todos los días está una acostumbrada a ver a un legionario bailar sobre la mesa de un pub cual gogó. Es más normal verle acompañar al Cristo de la Buena Muerte cada Miércoles Santo en la capital jienense. Pero ambas situaciones se produjeron el mismo día de esta Semana Santa 2018. He de comenzar este texto resaltando que no, que no es algo generalizado. De las decenas de hombres que acudieron con la Banda de Guerra de la Legión hace un par de días solo unos cuantos pueden ser protagonistas de la post-procesión, esa que se da en la noche, de fiesta, donde no se mira demasiado el reloj. No se trata de hacer una crítica a esta fuerza militar perteneciente al Ejército, ni mucho menos. Es a la actitud de un grupo de integrantes de esta escuadra.

Dicho esto, os pongo en situación. El buen tiempo que ha acompañado a esta Semana Santa permitió que la Hermandad de la Buena Muerte realizase una gloriosa estación de penitencia. Al caer la noche, Jaén estaba pletórica. De esos días en los que no cabe un alfiler en los sitios, que se nota que la gente ha vuelto a su tierra por vacaciones. Tomar unas copas con mi amiga Ana era el plan perfecto.

Estábamos en un pub del centro cuando llegaron los primeros, y lo sabíamos porque iban vestidos como tal. La gente los miraba de reojo, cuchicheaba. La principal pregunta era por qué seguían vestidos así si ya habían acabado su tarea y estaban de fiesta. Yo aún me lo sigo preguntando. Algo más controlados, allí se limitaron a charlar con las chicas que se les acercaban y a tomar unas copas. Nada del otro mundo, aunque seguía chirriando el atuendo. ¿Qué se diría de un guardia civil que se va de pubs con su uniforme? No he visto a ninguno en mi vida ni creo que lo haga. Separar trabajo y vida personal en oficios así creo que es fundamental, la base del respeto a la institución. Habla de tu trabajo, cuenta lo que te gusta, alerta de lo difícil que fue para ti sacarte las oposiciones. Pero deja el uniforme en casa.

Pasadas unas horas nos encontrábamos en un segundo pub, donde comenzó la acción. Allí se congregó un grupo de legionarios. Cuando íbamos al baño, presenciamos el primer espectáculo. Uno de ellos se subió a una especie de mesa de uno de los laterales del pub, se desabrochó la camisa y comenzó a bailar como un gogó, dándolo todo. Debajo, un grupo de chicas jaleaba y le animaba. Cualquiera de los allí presentes podía haberle fotografiado o grabado, pero supongo que no cayó en la cuenta de que aquella acción podría perjudicarle de cara al Ejército al que pertenece. Por lo demás, sus compañeros desfilaron literalmente por el pub persiguiendo a las muchachas. Igual que por la tarde con la Buena Muerte, solo que acompañando a la 'Hermandad de los fiesteros'.

El otro grupo de legionarios no se quedó atrás. Su función parecía ser la de animar un photocall. Sus gorras de legionario pasaron de cabeza en cabeza sin ningún reparo. Nadie en el local se quedó sin foto con ella. Hasta a mis manos llegaron dos, y también tengo mi foto, claro. El dueño del pub les animaba a entrar en la barra y fotografiarse con él. Mientras, las fotos se sucedían con las chicas de su alrededor, anonadadas con aquellos chicos de uniforme. Todo sea dicho, cuánto gustan los uniformes a cierta parte del público femenino. Si normalmente puede que no se hubieran fijado en ellos, aquel atuendo llamaba la atención de bastantes féminas, que se concentraban alrededor de ellos.

La fiesta continuó, las gorras siguieron rondando, las camisas siguieron desabrochadas y se siguieron fotografiando y bailando como si de los bomberos de la caseta de la Feria de San Lucas se tratase. Para gustos colores, pero sigo pensando que la Legión, la Policía o la Guardia Civil deben separar mucho más claramente su oficio y su vida personal. Aunque a juzgar por el Miércoles Santo, algunos no lo tienen claro, y se dejan llevar por la post-procesión fiestera.