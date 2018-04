«La política es así de cachonda» La Trepolina Mientras en Linares los socialistas ensayan una guerra fría que disuada de males mayores, en la capital el alcalde 'popular' acusa a la oposición de estar en campaña electoral, cuando todos lo están ya, a la vez que arquitectos, aparejadores constructores y comerciantes solicitan diálogo JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Domingo, 29 abril 2018, 18:35

Paz tensa en Linares. Guerra fría disuasoria entre el alcalde y el partido bajo amenaza mutua de pulsar el botón rojo y dar paso a una destrucción total. Cada cual vela sus armas. Al resto de la corporación, igual de deshilachada, tampoco le interesa un sillón de alcaldía de alto voltaje a un año vista de las elecciones. Aparta de mí este cáliz, de vino negro, de sangre. Así que tras la suspensión cautelar de militancia reina la política de 'status quo', cada uno en su casa y dios en la de todos, y que las urnas les cojan confesados. Salvo cuando no tengan más remedio que verse el careto en los plenos y retratarse en las votaciones.

Reyes Midas echó agua al fuego esta semana, en un segundo intento de cohabitación. Ni hablar de moción de censura, respeto a todos y a funcionar, incluso con el alcalde dentro del grupo municipal, cuando hace tiempo que ni es grupo ni es 'na'. «En esa misma dinámica - dijo - vamos a seguir funcionando de aquí al final del mando, si alguien no toma otras decisiones». Ahí lo llevas.

'Cifu' y los ERE

Los grandes titulares se los llevó Cifuentes Olay. La presidencia Madrid parece gafada con un máster de tamayazos y lezos púnicos. Cuatro presidentes en seis años, por no hablar del socialista Leguina y sus desvaríos. Ciudadanos se lava, y se frota a la vez, las manos. El PP se basta él solo para estrellarse. Si el enemigo se equivoca, no lo distraigas. Que siga gobernando. Si por Rivera fuera, 'Cifu' seguiría de presidenta mientras busca en las cajas de la mudanza el dichoso trabajo fin de máster.

Con Cifuentes los socialistas también vivían mejor. El juicio de los ERE ha quedado estos días sepultado entre actas falsas y cremas anti-edad. En parte también porque políticamente ya estaba amortizado y en parte porque es difícil que en el juicio se alcancen las cotas sonrojantes de Lanzas, Guerrero o el chófer de la farlopa.

Alcalde Yin Yang

En tierras del Santo Reino de Job llovió barro esta semana, para alegría de los lavacoches. La política en la capital también se embarró un tanto. Culpar de todo lo que pase en el casco histórico al Ayuntamiento y a un alcalde que lleva poco más de dos años se antoja simplista. Como decir que todas las soluciones tienen que venir de la Junta.

Márquez Zen se hizo un yin yang en la rueda de prensa-río del martes, cuando presentó los presupuestos para medio 2018. Con el contable Bonilla hicieron un inusitado y reconfortante ejercicio de claridad. Ya que no hay un euro, que al menos haya luz. Ambos reconocieron, por ejemplo, lo que todo el mundo sabe y el Ayuntamiento siempre ha negado: que las cuentas municipales hace años que son ingeniería financiera. «Los presupuestos son realistas, hasta donde se puede», sentenció el concejal. Y que los 'parking' de papel son el recurso utilizado durante más de una década, porque «no hay otra técnica presupuestaria», se entiende que para cuadrar las cuentas. Si todos los aparcamientos presupuestarios se hubieran construido, no teníamos coches suficientes en toda la provincia.

Al alcalde le acabó saliendo el yang cuando habló de la «ignorancia supina urbanística» de algunos técnicos de la Junta, que temen las consecuencias de la sentencia del TSJA que anuló el PGOU de la ciudad. Márquez insistió en que la sentencia no es firme y que el nuevo PGOU sigue en vigor. Fue a propósito del Olivo Arena. Reyes Midas dijo al respecto que el TSJA «tiene que hablar», es decir, que entiende las dudas de los técnicos.

¿Entonces, qué hacemos? ¿Hay pabellón o no hay pabellón y el Jaén Paraíso Interior es expulsado del edén? Pues todo parece indicar que el TSJA se pronunciará antes del verano, que puede dejar sin efecto la sentencia por un defecto de forma al no incluir al Ayuntamiento como parte y que entonces los técnicos perderán el miedo y se podrán hacer los trámites y licitar el proyecto de construcción, en el que dijo Reyes que trabajan la Diputación y la Junta, y que coincidiendo con el síndrome postvacacional empiecen las obras y el año viene haya pabellón para que el fútbol sala nos siga dando alegrías.

Arquitectos

También le salió a Márquez el yang con las críticas de arquitectos, aparejadores y constructores a la tardanza en conceder las licencias municipales. Vino a decir, con otras palabras, que el motivo es que los proyectos se presentan mal y tienen que devolverlos, además de que hay una «guerra» entre arquitectos. Lo que no ha gustado nada al sector de la construcción jienense, que pidió hace 40 días una reunión con él para hablar del tema y que les informe sobre el estado del PGOU. La respuesta dada ha sido la misma que a Comercio Jaén sobre la peatonalización.

Y también tuvo para la oposición municipal, a la que reprochó que solo se acuerde del casco histórico cuando se acercan las elecciones. «La política es así de cachonda», dijo, aunque no hay partido que no se ponga cachondo cuando huele al aroma de las urnas. Los concejales del gobierno, sin ir más lejos, han emprendido una 'tournée' por los barrios que ya me dirán, por no hablar del clásico asfaltado electoral de calles que ya calienta o las pullas recíprocas entre PP y Cs. Menudos cachondos.