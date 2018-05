Un pleno 'mutilado' sobre la mujer Escultura contra la violencia a la mujer, recién mutilada. / LIÉBANA La concejala Salud Anguita impide el consenso contra la sentencia y dice que muchas de las denuncias son falsas y que «se prima la entrepierna frente a la preparación y el mérito». Unos colectivos no irán, otros protestarán y no habrá acuerdo sobre 'La Manada' JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 4 mayo 2018, 02:53

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Jaén sobre la situación de la mujer se instauró el año pasado a instancias de la oposición y con motivo del Día Internacional de la Mujer. Este año se ha aplazado a hoy por la avalancha de actos el 8-M, según explicó el gobierno municipal. Pero lo que nació con la intención de apoyar a las jienenses y de buscar soluciones a sus problemas, ha derivado en polémica. Ya en 2017 hubo críticas por no permitirse la intervención de colectivos feministas, a lo que ahora estos suman el incumplimiento de los acuerdos del año pasado. El otro desencuentro es la negativa de la edil no adscrita (expulsada de Ciudadanos y ahora en Vox) Salud Anguita de respaldar una declaración institucional contra la sentencia de 'La Manada' y la polémica propuesta que esta ayer presentó.

El pleno está convocado con un único punto en el orden del día: 'Debate y votación de los acuerdos adoptados en el seno del Consejo Local de Igualdad, celebrado el día 24 de abril'. Al principio de la sesión se presentarán dichos acuerdos y habrá dos rondas de intervención sobre los mismos de los grupos políticos con representación municipal y de los tres concejales no adscritos, que podrían ceder la palabra pero no debatir ni votar las propuestas individuales que pudieran hacer.

Colectivos Feministas 8M, que no están en el Consejo Local de Igualdad, ya anunciaron anteayer que no acudirán al pleno, «en rechazo a la forma en la que se ha preparado, tanto en formato como en contenido», pues consideran que cualquier mujer o colectivo debería poder intervenir «libremente y sin cortapisas».

Otros colectivos que están dentro también están molestos porque dicen que los acuerdos del Consejo Local de Igualdad los ha elaborado la concejala de Igualdad, Reyes Chamorro, y no se ha cumplido «ninguno de los acuerdos aprobados» el año pasado. «Un pleno de la mujer sin las mujeres», dice el movimiento organizado de mujeres de Jaén por la igualdad, que ha convocado una concentración de protesta ante el Ayuntamiento a las 10 de la mañana, una hora antes de un pleno que dicen no apoyar porque no pueden expresar sus reivindicaciones «sin la supervisión de la Concejalía».

Y luego está la polémica sobre el caso de 'La Manada'. Jaén en Común (JeC) presentó ayer, en la junta de portavoces, el texto para una declaración institucional contra la sentencia. El PSOE lo apoyó y el PP aceptó negociarlo. La edil Salud Anguita rechazó de plano cuestionar las decisiones judiciales y no habrá el necesario consenso.

En su lugar, Anguita presentó la propuesta de Vox, cuyo texto dice que «gran parte de las denuncias de violencia de género no tienen fundamento ni base real» y deben perseguirse de oficio, que «se ocultan los casos de hombres y niños asesinados por mujeres», que se debe «legislar e invertir ayudas públicas para toda la población y no para una parte», que hay «una terrible brecha de fracaso escolar que afecta a los varones», que se oponen «a la intromisión de la administración en la vida privada de los ciudadanos» o que hay «una brecha vital que hace que los hombres vivan varios años menos que las mujeres».

Los concejales de JeC, que dudan si asistir, exigieron un pleno que «ayude a las mujeres y donde no se las insulte», rechazó «el fondo y la forma porque no representa ni incluye a las mujeres», pidió un pleno «abierto y participativo» y reclamó «debates en profundidad» para analizar los problemas y buscar soluciones reales, deseando que el pleno no sirva de «escaparate» para mensajes «machistas» que producen «sonrojo» por un partido que «niega la violencia de género y la brecha salarial» y que no fue elegido por los jienenses.