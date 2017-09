Plazas cubiertas en horizontal: la última esperanza de los estudiantes de música Alumnos del conservatorio 'Ramón Garay' en un concierto reivindicativo para reclamar sus plazas. / L.V. La Junta accede a readjudicar vacantes si alguien renuncia a ellas para minimizar el problema de los aprobados sin plaza en los conservatorios LAURA VELASCO JAÉN Martes, 12 septiembre 2017, 02:06

Se ha dado un paso, pero no es suficiente. Los alumnos de Grado Elemental de los conservatorios de música siguen echándose a temblar cuando acaban estos cuatro años de formación y tienen que acceder al Grado Profesional. El cambio de criterio que adoptó la Junta de Andalucía en 2013 provocó que la oferta no se ajuste a la demanda de plazas. En otras palabras: hay estudiantes que habiendo aprobado el curso no tienen un hueco para seguir su formación. Antes, la oferta sí se ajustaba: había una serie de plazas pero podían aumentarse si el número de aprobados era superior.

En Andalucía hay más de 300 afectados, de los cuales 25 son de Jaén y 10 de Linares. Y aunque la solución real no ha llegado, la Junta de Andalucía ha introducido una medida que puede suavizar la situación: cubrir las plazas en horizontal. Tal y como detalló ayer Mónica Alcázar, presidenta del AMPA Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén, a partir de ahora si sobran plazas en alguna especialidad estas pueden ser adjudicadas a alumnos que se habían quedado fuera, algo que hasta el momento tampoco podía llevarse a cabo, lo cual provocaba «que hubiese especialidades en las que no se cubrían todas las vacantes y otras en las que se quedaba fuera gente».

Pero esta novedad no soluciona el problema, que pasaría por volver al criterio anterior e incrementar el profesorado, argumento que dan desde la Junta para justificar que no puedan acceder todos los alumnos aprobados, ya que no habría docentes suficientes para atenderlos.

«Es muy difícil de cuadrar, ya que si se queda una plaza vacante no puede cubrirse con un alumno de cualquier especialidad, ya que los profesores están divididos por instrumentos. Una plaza de piano no podría otorgarse a alguien de fagot, por ejemplo», destacó Mónica Alcázar. Así, en la mayoría de los casos se cubre con gente de la misma especialidad. «Por ejemplo, si alguien tiene plaza en la especialidad de fagot pero por cualquier razón no se matricula, otro alumno que estudie ese instrumento puede entrar en su lugar», apostilló.

A la espera de conocer el número exacto de alumnos que podrán seguir con sus estudios tras la incorporación de esta medida, desde el AMPA Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén incidieron en la «esperanza» que tienen en que la Junta de su brazo a torcer. «Seguiremos pidiendo que se revise la oferta y la demanda de los conservatorios de la provincia, ya que no es normal que el conservatorio de una capital oferte tan pocas plazas para una demanda tan amplia», indicó.

Y es que tras la modificación, se impone «un criterio rígido» que trunca los sueños de decenas de niños en Andalucía. «Dicen que estas enseñanzas no tienen continuidad, que no son obligatorias. Bachillerato tampoco es obligatorio y ningún aprobado se queda sin plaza. Todo lo que tiene que ver con la música y la danza no se potencia, se destruye», lamentó Mónica Alcázar.

Un «trauma» para los niños

Francisco Serrano es padre de una estudiante de violonchelo de 11 años, aprobada y sin plaza. Además, lleva siendo 20 años profesor en conservatorios, por lo que ha visto el problema «desde todas las perspectivas». «Es una injusticia total y un trauma para los niños. No estamos hablando de dejar entrar a los suspensos, sino a aquellos que se han ganado el aprobado y lo merecen», apostilló.

En el caso de su hija, pasó las pruebas, pero ha suspendido una asignatura de la evaluación para así repetir curso y no quedar fuera del sistema. «Está muy desanimada, después de las pruebas no quería ir a clase. Las únicas opciones son repetir curso, abandonar o buscar una enseñanza privada», recalcó el afectado.

Porque tras cuatro años, quedarse en el camino sin quererlo es un duro golpe para los alumnos, teniendo en cuenta además la inversión que supone para las familias que un hijo estudie en el conservatorio. «Un violonchelo barato cuesta 400 o 500 euros, pero un piano vertical para empezar son mínimo 1.200. Es un gran desembolso económico», manifestó Francisco Serrano.

Alumnos se han quedado sin plaza en la provincia de Jaén, 25 en la capital y 10 en Linares. En Andalucía, esta cifra asciende a más de 300.