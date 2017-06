Plantar árboles En treinta años la superficie ocupada por árboles disminuyó un veinticinco por ciento MANUEL MOLINA Lunes, 26 junio 2017, 01:39

Junto a la publicación de un libro y tener descendencia se une la necesidad de plantar un árbol para dejar recuerdo de nuestro paso sobre la tierra, aunque si tal es la razón no existe necesidad ya que toda la porquería que habremos generado durante nuestra existencia quedará como ingrato recuerdo de nuestro paso por este extraño mundo. En mi caso la conciencia está oscura ya que tan solo he plantado dos árboles, en homenaje a dos amigos desaparecidos. Sin embargo, no sé mis hábitos de vida cuántos habrán destruido. Pongo por caso un día como hoy en lo más cercano: libros, bolsas de papel, calendarios, cajas de cartón, filtros para café, cartón de huevos, sobres, pañuelos desechables, lápices, muebles. Estoy rodeado de cadáveres de árboles.

Y eso que me consideraba algo respetuoso con el medio ambiente, pero me no soy el único destructor silencioso, buscando documentación me encuentro la siguiente y escalofriante cifra: en treinta años la superficie ocupada por árboles disminuyó un veinticinco por ciento. Una cifra actual: cada año se destruyen once millones de hectáreas de selva tropical, el equivalente a once millones de campos de fútbol.

Aportemos datos positivos, para que apreciemos aún más los negativos. Una encina genera al día el oxígeno que consumen diez personas, por contra un automóvil consume en una hora el mismo oxígeno que ochocientas personas en un solo día o, lo que es igual, un coche consume en una hora el oxígeno de veinte encinas. Recordemos lo retardado del crecimiento al plantar ese tipo de árbol.

El Programa de Naciones Unidas Plantemos para el Planeta: Campaña de los Mil Millones de Árboles intenta llevar a cabo esa cifra como referencia, pero sobre todo alcanzar la conciencia particular y grupal de la necesidad de convivir con árboles, no devastarlos en la proporción que lo estamos llevando a cabo. El amigo y naturalista Joaquín Araújo decidió hace muchos años dejar más árboles plantados que los que hubiese destruido en su paso como ser humano por el planeta. Lleva ya unos treinta mil. Si el ejemplo fuese seguido algo solventaríamos, pero aquí también hemos decidido aquel recurso carpetovetónico de que planten ellos.

He derramado lágrimas y he perdido parte del alma ante la presencia de un incendio. Algo en mi interior se hundía y removía como si fuese testigo de la pérdida definitiva de algo cercano y querido. El chisporroteo de los frutos ya secos, verdaderos proyectiles, y el olor a humo y resina quemada estremecían. Esa sensación se enquista y vuelve de vez en cuando, como ahora observando el desastre de los vecinos portugueses o cuando doblo el camino del Puerto de las Palomas en la Sierra de Cazorla y ante mí se muestra la escasa tierra yerta de las laderas, decena y pico de años después de un pavoroso incendio.

Me quedo en el polo opuesto del árbol mostrado por Rubén Darío, «apenas sensitivo» y abrazo el recuerdo de otro de Antonio Machado: «buen árbol, quizá pronto te recuerde,/cuando brote en mi vida una esperanza/ que se parezca un poco a tu hoja verde». Planten árboles, con sentido, de los que puedan sobrevivir en un terreno determinado y hagan con ello acto de contrición por las barrabasadas que hacemos a diario. Si o sí.