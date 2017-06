La planta depuradora ampliará su capacidad para adaptarse a las necesidades de la ciudad La Planta se ubica a la salida de Linares, dirección Bailén, por el Polígono de los Jarales. / ENRIQUE Tras el acuerdo plenario, esperan que la Junta de Andalucía licite las obras para que la planta albergue 10.000 metros cúbicos más JÉSSICA SOTO Linares Sábado, 24 junio 2017, 06:59

Han pasado 16 años desde que se puso en marcha la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Linares y, lógicamente con el crecimiento del número de habitantes, la planta depuradora que gestiona la empresa mixta de agua, Linaqua, se ha quedado pequeña. Está situada junto al Arroyo de Baños en la salida de la ciudad por el Polígono de los Jarales, dirección Bailén, y en ella se recogen todas las aguas residuales de Linares.

«Se depura cada vez más agua en Linares y hay que hacer una ampliación de la planta para no tener sanciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por verter agua sin depurar», indicó el concejal de Servicios, Joaquín Robles.

Tras un acuerdo plenario, en los próximos meses se actuará en ella para proceder a su ampliación en un 30% de su producción. En esta misma línea, la capacidad actual de la planta es de 22.000 metros cúbicos y pasará a albergar 32.000 metros cúbicos. Una cantidad más que suficiente para la población actual de Linares, ya que su capacidad sería similar a la que necesitaría un municipio con 100.000 habitantes.

No obstante, con el proyecto terminado, ahora la pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía, que es la que tiene que licitar la obra y, posteriormente, adjudicarla. «Lo que se ha llevado al Pleno es lo concerniente a los terrenos y dependemos de la adjudicación que haga la Junta. Esperemos que antes de finales de año se pueda hacer, pero es algo que no depende de nosotros. Nos han dicho que están acelerando los trámites pero no podemos decir cuando empezará», declaró el gerente de Linaqua, Ramón Martín. El concejal recordó que cuando se hizo la planta advirtieron a la Junta de Andalucía que era «muy justa para lo que se vertía», añadió Robles. «Con ese canon que se paga a la Junta por depuración de aguas para la creación o ampliación de las ya existentes es lo que estamos esperando el trámite de la Junta para empezar las obras», sostuvo el concejal de Servicios.