PLAGAS NADA BÍBLICAS LATREPOLINA «Entonces Jehovah dijo a Moisés: ¡Levántate muy temprano para presentarte en el palacio del faraón y advertirle a él acerca de la plaga del granizo...!». No fue la única de esta semana en tierras del Santo Reino. También cayó la del ruido huero y la de relativizar la violencia machista JOSÉ M. LIÉBANA Domingo, 6 mayo 2018, 02:17

Primero de Mayo. Martes con sabor a domingo. Cielo cenizo pero seco, hasta que el millar de incondicionales sindicalistas y allegados en campaña iniciaron la tradicional marcha del Día del Trabajo. Este año no acabó ante el Ayuntamiento porque este se negó, cuando lo solicitaron, a apartar la exposición de La Carrera, que dos días antes el viento apartó a las bravas. Pero el cielo tenía para todos y los sindicalistas batieron el récord de correr con pancarta, entre la lluvia y el granizo.

Aunque lo peor llegó justo después, nada más retirar Cantero (CC OO) el altavoz portátil del escenario. Ya se había despachado a gusto contra el neoliberalismo, el Gobierno y hasta la Junta, para desazón de una parte de la audiencia socialista. A Salazar (UGT) le hicieron el bocadillo entre el mitin más extenso de Cantero y la negrura del cielo. Y acortó. Si se entretiene con un par de pullas más a Rajoy, le agujerea el granizo, la séptima plaga bíblica.

Las manifestaciones del 1º de Mayo, que siguen sin reinventarse, al menos tuvieron la habilidad de incorporar la actualidad de las reivindicaciones feministas y pensionistas. En Jaén, más las segundas.

El 'MILAGRO BONILLA'

El concejal sin Hacienda de la capital volvió a comparecer para defender que el balance del presupuesto de 2017 fue «el mejor de los últimos nueve años». Así dicho parece que hubo hasta superávit. En verdad fue el menos malo, pero a ver cómo sacas pecho si dices que fue el presupuesto «menos malo». Eso no resta mérito a los números y al 'milagro Bonilla' de mantener el Ayuntamiento abierto, con la que tiene encima, 565 millones de euros de deuda. ¿Se acuerda de aquel que lo traducía a pesetas? Pues son más de 94.000 millones. El contable mayor del reino ha logrado además reducir el agujero anual de las arcas municipales, contener el gasto y evitar, al menos de momento, el rescate total. Aunque es cierto que ha aplazado parte de la deuda a 'dios se lo pague' y que la ciudad se resiente en los servicios que presta y en acabar obras (lo de empezarlas es una quimera), como el centro de mayores de Santa Isabel, objeto de una próxima ofensiva vecinal, ahora que el Ayuntamiento afloja algo el bolsillo con la cercanía electoral, como se ha visto en San Vicente de Paúl.

Pero Bonilla está para cuadrar las cuentas y que el Ayuntamiento no cierre. Y está en ello. El alcalde, Javier Márquez Yin Yang, le ha puesto ya un pedestal. Y otra virtud que adorna al contable es que habla claro. Como cuando dijo que los presupuestos de 2018 «son realistas hasta donde se puede». A qué nos vamos a engañar a estas alturas.

También habló claro la portavoz del PSOE 'en carne viva' linarense. Ella o su subconsciente. Pilar Parra, que de tanto morderse la lengua tendrá llagas, dijo que ya largarán del alcalde «cuando esa expulsión sea definitiva». O sea, que está hecha.

Y en otro de esos viernes apocalípticos que parece que el mundo se acaba de tanta cosa como hay, visitó también el casco histórico Maíllo (IU), que escuchó amigable a los vecinos, entró en casas y subió a azoteas. Y admiró las vistas de la ciudad. Y prometió llevarlo todo al antiguo Hospital de las Cinco Llagas. Si solo la mitad de las iniciativas y promesas que se hagan de aquí a las elecciones vieran la luz, la parte antigua de Jaén no la iba a conocer ni la madre que la parió. Tal vez por eso Maíllo alertó a los vecinos que cuidado con la especulación y con poner demasiado guapo el casco histórico, que «llegan los modernos de Jaén y os echan». Los vecinos pusieron cara de 'pues no queda na'. Y eso que no les dijo que eso se llama 'gentrificación', que ya suena horrible.

RUIDO, MUCHO RUIDO

El ruido político ha sido otra plaga estos días, con diputados provinciales y concejales en 'ahí te quedas'. El pleno municipal sobre la mujer fue un monumento a la nadería. En realidad fue un pleno varonil. No parió nada. Solo mala baba. El PP defendió y con razón que la igualdad no es patrimonio de la izquierda. Quedó claro también que no lo es de la extrema derecha.

Al gobierno municipal le molestó la actitud del PSOE, que vino a tildar de camaleónica. El alcalde la llamó demagógica. Decir que allí no había casi ninguna asociación de mujeres porque los socialistas manipulan, es darle a estos un poder y una importancia que no tienen, o querer trasvestir la realidad de un pleno que no tuvo ni colectivos de mujeres ni avances significativos respecto al del año pasado.

Y que les duela más las palabras del PSOE que las de Vox - partido además al que los jienenses no eligieron - es para reflexionar. Porque el alienígena de la lámpara del salón de plenos, que ha oído de todo, oyó el viernes las mayores barbaridades, necedades y ofensas en mucho tiempo, desde «entrepiernas» a «brechas vitales». Y todo por la deriva democrática de una tránsfuga y la anuencia de un gobierno en minoría. Una apología de la violencia en toda regla, el día en que fue asesinada a pedradas en Zamora una joven porque se resistió en ser violada. El mismo día en que esa concejala impidió un acuerdo contra la sentencia de 'La Manada', donde otra mujer, también violada, no se resistió, según los jueces, lo suficiente.