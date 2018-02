«Os pido que nos deis un empujón» Raquel Morales, Juan Marín, Albert Rivera, Fran Hervías y Cantos, a la llegada al salón del hotel HO. / L. CÁDIZ Albert Rivera, congregó ayer a unas 700 personas en un acto al que finalmente no acudieron los críticos del PP LORENA CÁDIZ Viernes, 23 febrero 2018, 02:39

Llegó pasados unos minutos de la hora prevista. Sin alardes. Ni demasiados besos, ni demasiadas fotos. «Me están esperando», decía mientras sonreía a las cámaras de los móviles que trataban de inmortalizar el selfie. Antes de entrar se detuvo con un amplio grupo de representantes de la asociación por la equiparación salarial entre diferentes cuerpos policiales (JUSAPOL), que agrupa a Policía Nacional y Guardia Civil, que esperaban, a la entrada del Salón Estrella del Hotel HO Ciudad de Jaén, donde tuvo lugar el acto público.

«No nos olvide», le dijeron al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. «Si usted gana, no se olvide de nosotros». Rivera les aseguró que no, que siguieran «dando caña» y les dijo que, dentro, en su discurso, iba a defender esa equiparación de salarios por territorios y fuerzas y cuerpos de seguridad.

Dentro le esperaba un salón prácticamente al completo. El propio Rivera cifró en 700 el número de asistentes. Y dijo sentirse «emocionado» a pesar de estar acostumbrado a este tipo de actos. «Para mi Andalucía es una tierra importante por motivos familiares», dijo durante su discurso, y lo repitió en más de una ocasión.

«Esta es una tierra con muchas oportunidades, pero que necesita diversificar su economía» Albert Rivera | Pte. de Ciudadanos

«Jaén es una provincia con un problema principal», aseguró a modo de arranque. «Muchos jóvenes que quieren vivir aquí tienen que irse y una cosa es elegir marcharse y otra que te obliguen a irte. Ciudadanos asume eso como uno de sus principales retos en esta provincia y en el resto de provincias de España».

«Mientras otros se preocupan por su escaño, nosotros trabajamos en una Ley de Formación Profesional» Juan Marín | Parlamentario andaluz

«Esta es una tierra con muchas oportunidades, es líder en exportación de aceite, pero necesitamos diversificar la economía de Jaén, con energías renovables, explotando los parajes naturales, la gastronomía... Echo en falta un plan para Andalucía, que alguien piense más allá de las elecciones. No me resigno a ver Andalucía en el vagón de cola», aseguró el presidente de Ciudadanos, que habló de las próximas elecciones autonómicas del propósito de su partido de ganar la Junta de Andalucía. «Necesitamos entrar en la Junta de Andalucía y abrir las puertas y ventanas para que entre aire fresco. Aquí en Jaén, en las próximas elecciones andaluzas os pido que nos ayudéis a dar un buen empujón».

Presencias y ausencias

La visita de Albert Rivera, que hoy continuará en Jaén, realizando una entrevista en Canal Sur y una visita a una almazara, llega solo unos días después de que una buena parte del sector crítico del PP anunciase que iban a solicitar integrarse en ciudadanos. Ninguno de ellos estaba ayer presente en el acto, al menos ninguna de las caras más conocidas. Había empresarios, representantes de organizaciones agrarias, de colegios profesionales, y de colectivos sociales, como la plataforma Jaén merece Más. Uno de sus portavoces, Juanma Camacho, aseguró más tarde que le había entregado a Rivera un documento con las demandas de este colectivo para Jaén.

«Si conocéis gente que tiene ganas de echar un cable, que quiera aportar, este partido no pide a nadie pedigrí, ni derecho histórico. Nosotros solo pedimos lealtad a unos valores y limpieza política, que no sean corruptos. Para quienes tengan talento y ganas de ser mejor, ciudadanos es vuestra casa», continuó Albert Rivera durante su discurso.

«Hemos conseguido un museo abierto de par en par y el tranvía lo arrancaremos en 2018» Raquel Morales | Portavoz en Jaén

Una intervención en el que tocó muchos temas. Habló sobre la necesidad de «cambiar la ley electoral», algo a lo que «se resisten los viejos partidos» a los que no les gusta las listas abiertas, sino «blindar» las listas desde las cúpulas.

«PP y PSOE fingen que se pelean públicamente pero son lo mismo cuando toca blindar privilegios». Según dijo, eso es síntoma de un bipartidismo «en decadencia» que es «como dos boxeadores noqueados que se protegen».

Aseguró que Ciudadanos tiene la «autoridad moral» de ser el único partido que ha colaborado con la estabilidad de España en todo momento». Aunque, el PP y Rajoy «no han cumplido su palabra» y se están dejando «muchos acuerdos por el camino». Por ello insistió en que no van a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si no cumple con varias partidas, entre las que citó la bajada de IRPF para quienes cobran menos de 14.000 euros o «si no se piensa en familias que quieren tener hijos», ya que, además, la natalidad es, junto al empleo de calidad, básica para garantizar las pensiones.

«Albert, tu traes el agua en forma de frescura y la luz que desprende la ilusión de tu discurso» María Cantos | Ciudadanos

Sobre esto nombró propuestas concretas, como «aumentar poco a poco los permisos de paternidad también a los padres» o desgravaciones para guardería punto en el que aseguró que «diciendo portavozas no se soluciona» esa situación.

Habló de la unidad de España ante la convicción de que «los separatistas van a intentar permanentemente liquidar lo que nos une». Por eso apostó por «ser fuertes los españoles y aguantar provocaciones, darnos la mano y saber que el último rincón de España es España».

Defendió que el futuro no sólo pasa por un proyecto económico y de regeneración, sino también de país «y eso es lo que no pueden decir PP, al que se le agota el proyecto», ni el PSOE, que habla de «nación de naciones». «Es más sencillo. Somos parte de una gran nación de ciudadanos libres e iguale que se llama España y de un gran proyecto de futuro que se llama Europa».

«Hay que dejar los complejos, olvidar la corrupción y los enfrentamientos y creer en las oportunidades de una España imparable», aseguró. Y para ello, apostó por poner en marcha el proyecto de Ciudadanos con «miles de mujeres y hombres « desde Jaén y Andalucía, donde comenzara de nuevo el ciclo electoral.

¡Alcaldesa!

Albert Rivera fue el último en subirse al escenario del salón. Antes que él lo hicieron el portavoz y presidente del grupo parlamentario andaluz, Juan Marín; la portavoz provincial, Raquel Morales, y la ex presidenta de OCO, María Cantos, que el pasado mes de octubre anunció que se sumaba al proyecto político de Ciudadanos, pero sobre la que aún no pesa cargo alguno.

El propio partido la presentó como «impulsora de varios movimientos sociales», aunque cuando salió a hablar, muchos le gritaron «¡alcaldesa!».

«Albert, una semilla sin agua y sin luz no germina. Aquí tienes las mejores semillas y tu traes el agua, en forma de frescura, y traes la luz que desprende la ilusión de tu discurso», dijo Cantos, que le pidió al presidente del partido que le «duela» Jaén.

Sobre el Museo Ibero y el tranvía habló Raquel Morales, y los nombró como proyectos conseguidos para Jaén por Ciudadanos. «Durante mucho tiempo nos han hecho creer que había cosas que no se podían conseguir. Nos dijeron que el Museo de Arte Ibero jamás abriría, hoy tenemos un museo abierto de par en par y el tranvía lo arrancaremos este 2018», dijo.

Por su parte, Marín habló de los avances en Andalucía y aseguró que «mientras el resto se dedica a preguntarse como mantener su escaño en el Parlamento andaluz, nosotros vamos a sacar este año la Ley de Formación Profesional para los miles de andaluces jóvenes, muchos hijos de ustedes, que esperan una oportunidad para una salida laboral».