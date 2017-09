El PP pide a Susana Díaz "más trabajo y menos fotos" para lograr "la calidad educativa de la que tanto presume" Miguel Contreras señala que gracias a la "responsabilidad" de los ayuntamientos el inicio del curso "se puede encuadrar dentro de la normalidad" E.P. JAÉN Lunes, 11 septiembre 2017, 18:37

El PP de Jaén ha pedido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "más trabajo y menos fotos" para alcanzar la "calidad educativa de la que tanto presume".

Así lo ha indicado en una nota el coordinador general del partido, Miguel Contreras, después de que Díaz haya inaugurado este lunes el curso escolar 2017-2018 en el colegio Rafael Aldehuela de Alcaudete, donde ha destacado "la apuesta clara y nítida" de su gobierno por una educación pública de calidad que permita la igualdad de oportunidades porque "una educación en igualdad, abriendo horizontes a esa Andalucía de progreso", comienza en la aulas.

El dirigente 'popular', sin embargo, ha denunciado los "continuos" incumplimientos" en materia educativa, al tiempo que ha señalado que gracias a la "responsabilidad" de los ayuntamientos el inicio del curso "se puede encuadrar dentro de la normalidad", ya que son ellos "los que, asumiendo más competencias de las que corresponden, logran mantener unos centros educativos dignos".

Ha afirmado que es la propia Junta de Andalucía la que a través de sus "ya escasos presupuestos en materia educativa da un auténtico varapalo a este sector", que es mayor si se tiene en cuenta que "ni siquiera se llegan a ejecutar en su totalidad".

En este sentido, ha apuntado que el PP ha presentado diversidad de propuestas en el ámbito parlamentario para lograr una educación de calidad, dado que es el Gobierno autonómico el que, a su juicio, "está poniendo palos en las ruedas al magnífico trabajo" de los docentes.

Además, ha aludido a la "chapuza" en materia de climatización en los centros educativos, donde en su gran mayoría "ni está ni se le espera", y ha criticado que "no tenga el valor suficiente" de sentarse con los padres que han visto que sus niños han perdido parte de esa calidad educativa de la que tanto alardea con los recortes".

Como ejemplo, ha animado a Díaz a sentarse con los vecinos del barrio del Bulevar de Jaén para abordar "el tan ansiado IES para su barrio" o con los alumnos del Conservatorio Superior de Música, que "ven un año más que la que iba a ser la nueva sede de este centro educativo, está lleno de maleza y sin visos de construir nada".

Contreras ha agregado que hay centros que no han podido atender las necesidades de las familias al no poder ofrecer comedor, "por lo que los niños han tenido que irse a casa al no tener este importante servicio para garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar". Por ello, se ha preguntado "si esta es la calidad educativa de la que tanto presume Susana Díaz" y le ha recomendado "más trabajo y menos fotos".