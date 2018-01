JeC pide a la Junta que rechace la subida del autobús ante los beneficios de Castillo Autobús urbano en la plaza de la Constitución, con el edificio de Hacienda al fondo. / LIÉBANA El grupo municipal Jaén en Común difunde las cuentas auditadas de la empresa, con una reducción de gastos en personal y financieros JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 19 enero 2018, 01:58

El gobierno municipal de Jaén, del PP, aprobó en diciembre, con el apoyo de los concejales no adscritos (expulsados de Ciudadanos en 2016), la subida de las tarifas de los autobuses urbanos para este 2018, solicitada por la empresa Castillo. Así, el billete ordinario pasa de 0,98 a un euro. Una subida «mínima», según el equipo de gobierno, que supone 90.000 euros más al año para la concesionaria, apuntó ayer el grupo municipal Jaén en Común (JeC), que ha difundido un vídeo con las cuentas auditadas por la empresa y que solicita a la Junta de Andalucía que no apruebe dicha subida, puesto que en su día se hizo con datos «contradictorios y parciales».

Castillo solicitó una subida del 1,6%, utilizando para ello el incremento del IPC de enero a diciembre de 2016, que no es el habitual pero sí es legal. En la exposición de motivos desgranada en el pleno por el concejal de Tráfico y Transportes, Juan Carlos Ruiz, para justificar la subida de tarifas se dijo que estas no se habían actualizado desde 2013 (en los últimos años, el IPC fue negativo y el precio del billete no bajó) y que habían aumentado los gastos de la empresa: subidas salariales, de seguros sociales, del mantenimiento de los vehículos y de las instalaciones, gastos financieros, etcétera.

El portavoz de JeC, Manuel Montejo, señaló ayer que el concejal utilizó los datos presentados por la propia empresa, pero no las cuentas auditadas del servicio. Estas arrojan una reducción de los gastos de personal de 60.000 euros (-3%) entre 2014 y 2016, una disminución de los gastos financieros de 20.000 euros (-50%) y una bajada de los gastos de aprovisionamiento de 250.000 euros (-21%), «junto a unos beneficios de 31.000 euros, un 23% más, en lugar de las pérdidas esgrimidas por la empresa».

El portavoz s pregunta por qué a los beneficios de 164.000 euros al año hay que sumarle ahora 90.000 de la subida. Por lo que pide a la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales, dependiente de la Consejería de Hacienda, que compruebe que tiene todos los datos y que «revise bien el expediente» que le remitió el Ayuntamiento, pues está basado en datos contradictorios e incompletos, y no se cumplen los requisitos para autorizar la subida. El vídeo de JeC concluye con la pregunta: «¿Controla alguien a Autobuses Castillo?»