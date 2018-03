La AVT pide a ETA que colabore en esclarecer atentados 01:24 Todos los grupos municipales y las instituciones acuden al acto del Día Europeo de las Víctimas JOSÉ M. LIÉBANA. JAÉN Viernes, 9 marzo 2018, 20:36

La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha pedido este viernes en Jaén que los terroristas de ETA pidan perdón, entreguen las armas y ayuden a esclarecer los atentados pendientes. “Mucho se está hablando de que en este 2018 asistiremos al ansiado final de ETA. Desde la AVT no entenderemos un final que no contemple la entrega total de las armas, el perdón a las víctimas y, lo más importante para nosotros, la colaboración con la Justicia para poder esclarecer los casos sin resolver”, ha declarado su delegada de Andalucía Oriental, Maite Araluce, que ha presidido el acto institucional del Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo en la plaza Jaén por la Paz, junto al alcalde de la ciudad, Javier Márquez, y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Francisca Molina, además de representantes del resto de administraciones, de los tres grupos municipales (PP, PSOE y Jaén en Común), de los concejales no adscritos, representantes sociales y los máximos responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La delegada de la AVT ha abogado por mantener memoria y no olvidar lo ocurrido ni a las víctimas, como las últimas en España de los atentados de Barcelona y Cambrils, “y a todas aquellas personas que por desgracia no pueden estar con nosotros”.

“No pedimos mucho – ha añadido - , que los terroristas cumplan íntegramente su condena, ni un día menos pero ni un día menos. Y que no sean recibidos como héroes a su salida de la cárcel, porque lo único que son es asesinos, que mataron a mi padre, a vuestros hermanos, hijos....”. Y ha insistido en acabar con estos homenajes. “Por favor, no permitamos que se tergiverse el relato. Necesitamos dirigentes firmes, que no miren para otro lado, que sepan enfrentarse al terrorismo islámico al que ahora debemos combatir y que garanticen un final de ETA con vencedores y vencidos”, ha concluido.

El alcalde

Por su parte, Javier Márquez ha subrayado en su intervención que es justo rendir homenaje aquellos que ejercieron su derecho a vivir como ciudadanos libres y por ello tuvieron que pagar un precio demasiado alto. “No podemos dejar caer en el olvido a las víctimas de la barbarie terrorista sean de donde sean, sea cual sea su raza, etnia, religión, ideología o género”, ha indicado.

Para el regidor, el terrorismo es uno de los grandes desafíos globales del mundo y para erradicarlo hace falta “valentía, compromiso y firmeza bajo el amparo del imperio de la Ley y la Justicia”. “Una sociedad libre, coherente, pacífica no puede permitir que las nuevas y cobardes formas de causar terror nos amedrenten y nos hagan retroceder en la lucha de los derechos y libertades” ha resaltado.

Y también ha abogado por mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo y trabajar de forma conjunta y global para prevenir cualquier acto que atente contra la vida y la convivencia pacífica de la sociedad.

Al final del acto se guardó un minuto de silencio, se depositó una ramón de flores en el monolito que recuerda a las víctimas del terrorismo y la Banda Municipal de Música interpretó los himnos de Jaén, Andalucía y España.