A sus 86 vitalistas años, la profesora jubilada, concejala en la Transición y presidenta de la Asociación de Amigos de los Íberos, Pilar Palazón Palazón, ha recogido esta mañana, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, la Medalla de Andalucía 2018, sorprendida aún de tan inesperada "recompensa". "Lo he hecho por mi formación humanística y por mis creencias de izquierdas, y me lo he pasado muy bien reivindicando la cultura", ha añadido.

Palazón ha reivindicado estos días como "fundamental" la "implicación de la ciudadanía para lograr mejoras" en la sociedad, lamentando la "apatía" jienense a la hora de reivindicar. "Hay que ser muy constantes y no quemarse, porque indudablemente las cosas no se logran de un día para otro", ha comentado poniendo como ejemplo el Museo Íbero de Jaén, propuesto hace ahora dos décadas e inaugurado en diciembre pasado por el Rey Felipe VI, y que le ha valido la Medalla de Andalucía como una de las personas impulsoras del mismo.

Este espíritu reivindicativo constante llevó a Palazón a recordarle a la presidenta andaluza, Susana Díaz, y al monarca que el Museo Íbero aún no está completo, ya que se abrió con la exposición temporal 'La Dama, el Príncipe, el Héroe y la Diosa'. "Desde la Asociación Amigos de los Íberos, y también desde la sociedad jienense, lo que no queremos es que esta exposición temporal no se transforme en permanente", dijo en referencia a la necesidad de ejecutar el proyecto museográfico.

Felicitaciones

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, ha felicitado personalmente este miércoles a Pilar Palazón en el acto conmemorativo del Día de Andalucía, acompañándola en un momento tan señalado. Palazón también ha recibido innumerables felicitaciones, 'in situ' y a través de las redes sociales.

Nacida en Jaén en 1932, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Siempre reivindicativa en el terreno de la enseñanza, también dejó su huella en la política jienense, ya que fue concejala en la década de los setenta y ejerció como teniente de alcalde y edil de Cultura tras las primeras elecciones democráticas municipales en 1979. Con esta responsabilidad, Palazón creó la Universidad Popular de Jaén y consiguió para la ciudad un grabado de Picasso mediante suscripción ciudadana.