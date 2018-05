17 personas de Jódar se forman en la Escuela de Liderazgo Juvenil Igualitario Juan León, presidente del Colectivo Gentes, durante una sesión formativa en Jódar. / AYUNTAMIENTO DE JÓDAR El Colectivo Gentes también ha llevado a cabo este proyecto formativo en los municipios de Mancha Real, La Carolina y Baeza ASCENSIÓN CUBILLO JÓDAR Viernes, 18 mayo 2018, 03:36

17 personas se están formando en la Escuela de Liderazgo Juvenil Igualitario que comenzó recientemente en Jódar. El objetivo de este proyecto puesto en marcha por el Colectivo Gentes con la colaboración de la Diputación provincial es proporcionar al alumnado las herramientas y conocimientos necesarios para convertirse en referencia de líderes juveniles en su territorio, todo ello desde una perspectiva de igualdad tanto en género como en oportunidades. Esta formación no va dirigida única y exclusivamente a jóvenes, sino también a personas que trabajan de manera directa o indirecta con ellos, desde trabajadores sociales hasta interesados en voluntariado.

Propuesta

Durante el curso, de 40 horas de capacitación, los participantes aprenden a trabajar diagnóstico personal y grupal; asisten a sesiones de coaching para cuestiones relativas al trabajo en equipo, además de dinamización y género, liderazgo y organización de grupos con intereses comunes. El fin último es que formulen una propuesta tipo laboratorio para que la desarrollen después del curso. Esta Escuela de Liderazgo Juvenil Igualitario se ha realizado también en Mancha Real, La Carolina y Baeza.

El Colectivo Gentes es una entidad que desde 2003 trabaja la dinamización del territorio a través de cinco pilares básicos: herramientas de educación no formal, la escuela de tiempo libre y animación sociocultural, programas de movilidad juvenil europea como Erasmus+, promoción del voluntariado y formación en el tercer sector, sobre todo en temas de asociacionismo. Al margen de esto, los talleres de risoterapia son otra línea de trabajo importante para Colectivo Gentes. Su ámbito de actuación como escuela de tiempo libre es a nivel andaluz, siendo la provincia jienense la que mayor número de actuaciones concentra.

Competencias transversales

Juan León, presidente del Colectivo Gentes, hizo hincapié en la importancia de las competencias transversales. «Hemos observado que la gente poco formada y la muy formada tienen las mismas necesidades: las competencias transversales. La educación formal no trabaja esto, de ahí que salga gente con un nivel académico buenísimo pero sin competencias reales. La gente no sabe analizar y trabajar en equipo, resolver problemas, mediar, no tiene iniciativa; eso es lo que falta. Nosotros estamos intentando cubrir ese hueco», explicó León, quien añadió que ya son muchas las voces que desde el sistema educativo alertan de esta situación.

Juan León ve el emprendimiento como una salida para evitar la despoblación en las zonas rurales. «Ponerse las pilas y emprender, no esperar a que te llamen. En esta línea vamos a empezar un proyecto con el Ayuntamiento de Albanchez de Mágina. La despoblación es un problema muy gordo», concluyó.