Los pensionistas toman las calles

Con carteles de 'Blindar las pensiones en la Constitución', 'Las pensionistas también somos feministas', 'Que no te roben la pensión' o 'Lucha por una pensión digna. No al 0,25%. No a una mierda de pensión', cientos de pensionistas jienenses se concentraron ayer ante la Subdelegación del Gobierno de Jaén, en la concentración 'Por unas pensiones dignas', convocada por la Coordinadora Estatal por la defensa del sistema público de pensiones y respaldada por el Movimiento provincial de Jaén en defensa del sistema público de pensiones. Micrófono en mano se lanzaron consignas de todo tipo, dejando claro que lo hacían también por los «jóvenes que comienzan su vida laboral para que tengan la posibilidad de creer en un sistema de pensiones que cubrirá sus necesidades cuando lleguen al final de su carrera profesional».

La pensión media de jubilación asciende a 875,15 euros, mientras que la media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), es de 764,82 euros, de las más bajas de Andalucía y del país (la pensión media en la comunidad autónoma es de 834,53 euros). En la provincia hay 140.070 pensionistas, registrándose un ligero incremento del 0,7% en el último año. La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó en la provincia los 107 millones de euros el pasado 1 de enero.

No fue cosa de Jaén solo. Decenas de miles de jubilados tomaron ayer las calles y plazas de toda España para exigir el fin de las «pensiones miserias» y exigir que las prestaciones se revaloricen por encima del 0,25% anual -el mínimo legal- acordado por el Gobierno durante los cuatro últimos años. Las protestas de los pensionistas recorrieron numerosas calles y plazas, con un epicentro frente al Congreso de los Diputados, rodeado literalmente por centenares de personas. La respuesta de los conocidos como 'yayoflautas' fue mucho mayor de lo esperado por los convocantes de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones. En ciudades como Bilbao, Barcelona, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Valladolid o Pamplona se desbordaron las previsiones con muchedumbres en las calles.

Pero, sin duda, la sorpresa mayúscula de la jornada estuvo en Madrid. Los jubilados no solo mostraron su músculo como en la otra treintena de localidades en las que hubo protesta, sino también capacidad de sorprender al mismísimo Ministerio del Interior. Miles de jubilados rodearon desde antes de las once de la mañana el Palacio de las Cortes para reclamar «pensiones dignas».

La convocatoria, a través de redes sociales y respaldada por los sindicatos mayoritarios no era ni mucho menos secreta, pero cogió totalmente desprevenidas a las fuerzas de seguridad, que, sin vallas antimanifestantes y sin material antidisturbios, se vieron totalmente desbordadas e incapaces de evitar que la 'marea pensionista' consiguiera lo que no logró ni el movimiento 15-M en sus días de mayor auge en 2011: rodear físicamente el Congreso y 'sitiar' el hemiciclo, hasta el punto de impedir la entrada y salida de los diputados.

Diputados en la protesta

Los manifestantes en Madrid lograron cortar la carrera de San Jerónimo, dejando atrapados a varios vehículos, entre ellos un autobús, y acceder a los aledaños escalinatas de los leones del Congreso, tras desbordar el débil cordón policial.

Los funcionarios tuvieron que pedir refuerzos a las Unidades de Intención de la Policía (UIP, antidisturbios), aunque, dada la gran ocupación de la zona y la edad y actitud pacífica de los convocantes, Interior decidió no proceder al desalojo de la Plaza de las Cortes y dejar que los pensionistas celebraran la inesperada 'toma' pacífica del Congreso.

La llegada de los refuerzos policiales fue recibida por los congregados con gritos de «somos pensionistas, no terroristas». Los carteles de «pensiones dignas, ya», se entremezclaron con consignas 'indignadas' del 15-M como «el pueblo unido, jamás será vencido» o «Rajoy y Cospedal, a Soto del Real» o «somos mayores pero no sumisos».

Algunos diputados como Íñigo Errejón o Alberto Garzón (Podemos) salieron del hemiciclo para unirse a la protesta y Rafael Simancas (PSOE) habló con los manifestantes. Las protestas también anticipan los recortes que sufrirán las nuevas pensiones a partir de 2019, con la aplicación del factor de sostenibilidad.