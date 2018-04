La pelota del pabellón Olivo Arena, 'en campo' del TSJA El alcalde y el presidente de la Diputación celebran la Copa de España. / IDEAL El presidente de la Diputación afirma que han «hecho los deberes», pero hay «un problema municipal» JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 25 abril 2018, 14:00

El Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala juega contra el 'crono'. Si para el año que viene no tiene un pabellón que reúna las condiciones establecidas en la nueva normativa de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), el equipo puede ver truncada su exitosa trayectoria en la élite de este deporte. Para ello, antes de iniciar las obras son necesarios varios trámites administrativos. El alcalde jienense, Javier Márquez, alertó ayer martes que los técnicos de la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía lo tienen paralizado por temor a las consecuencias jurídicas, después de que el TJSA declarar nulo el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la capital. El regidor apostilló que este sigue en vigor, puesto que la sentencia aún no es firme. El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, ha dicho hoy miércoles que «tiene que hablar el TSJA, no la Junta», para resolver la actual inseguridad jurídica.

«Hay un problema del Ayuntamiento y es que el TSJA le ha anulado el Plan General», ha subrayado Reyes a preguntas de la prensa para que el Ayuntamiento no traslade a otras administraciones este escollo. «Es un problema municipal que afecta a la capital y por tanto también a la provincia», ha añadido.

Y mientras el TSJA despeja las dudas sobre el nuevo PGOU, Reyes ha enumerado lo hecho por cada institución. «La Diputación Provincial está trabajando con la misma hoja de ruta que marcamos en su día. La Junta ya ha resuelto el deslinde de la vía pecuaria, ya lo ha ejecutado en tiempo y forma. La Diputación ya ha redactado el plan de actuación, y el proyecto (técnico) del Olivo Arena está finalizado a lo largo del mes de mayo. Estamos haciendo todos los deberes», ha remarcado. Y también, que el Consorcio para el Desarrollo de la Provincia (el pabellón deportivos se hará en terrenos de Ifeja) ha convocado reunión «porque hay que adoptar un acuerdo, para que cuando llegue el mes de junio estemos en condiciones de que no falte nada». Ese acuerdo es que el Consorcio devuelva al Ayuntamiento los terrenos y que este último los ceda a su vez a la Diputación para que construya, junto con la Junta de Andalucía, el Olivo Arena.

«No tengo la menor duda de que vamos a cumplir los objetivos que nos habíamos comprometido», ha concluido el presidente de la Diputación. «Yo espero que se resuelva (el asunto del PGOU) y que podamos licitar el proyecto antes de irnos de vacaciones (de verano) e iniciar las obras inmediatamente que volvamos en septiembre», ha dicho.