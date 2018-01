¿Qué pasó en la residencia de Orcera? Vista exterior de la residencia de Orcera. / GOOGLE MAPS La residente que se 'escapó' evoluciona favorablemente de la hipotermia y volverá al centro, acompañada ahora por su marido LORENA CÁDIZ Miércoles, 3 enero 2018, 01:06

Adoración se acostó, o más bien la acostaron las auxiliares, pasadas las ocho de la tarde, en su habitación de la residencia de la Fundación Peñalta, en Orcera. La residente, que sufre varias patologías, está además supeditada a una silla de ruedas la mayor parte de su día. En teoría, incluso duerme con correa por ese motivo y «necesita la ayuda de dos personas para levantar y acostarla y para asearla». Eso no impidió que en algún momento de la noche, por causas que de momento se desconocen, y con medios que, por el momento, también se ignoran, Adoración saliera de su cama y se fuera de la residencia.

La puerta de su habitación está a solo unos metros de una salida de emergencia y por ahí fue por donde salió, según explicó ayer el presidente del Patronato de la Fundación Pública Local 'Peñalta', y alcalde de Orcera, Francisco Javier Fernández.

En la residencia, durante la noche, cada varias horas, los trabajadores hacen ronda por las habitaciones para comprobar el estado de los residentes y fue en la ronda de las tres de la mañana cuando se dieron cuenta de que Adoración no estaba. «De inmediato se pusieron a mirar los libros, por si hubiera sido trasladada o ingresada por algún motivo, pero comprobaron que no, que debía de estar en su habitación y no estaba», explicó Fernández. Fue en ese momento cuando se pusieron a buscarla. La encontraron tres horas más tarde, en la calle, a solo unos metros de la puerta, y con graves síntomas de hipotermia, por lo que fue traslada al hospital de Úbeda, donde permanece ingresada.

A las tres de la mañana se dieron cuenta de su desaparición. La encontraron a las seis

«No nos explicamos que ha podido pasar», reconocía ayer el alcalde y presidente de la Fundación. «No sabemos cómo pudo hacerlo, es una mujer con un alto grado de dependencia».

De momento, según explicó Fernández, se ha abierto una investigación interna por parte de la propia residencia y se está tratando de averiguar todas esas incógnitas. Las cámaras de seguridad de la residencia podrán dar alguna clave.

La denuncia de lo ocurrido con esta residente la noche del pasado 23 de diciembre la hizo pública el Partido Popular de Orcera, que reclamó el cese de la directora de la residencia y la dimisión del presidente de la fundación y alcalde.

Éste último hizo ayer público un comunicado pidiendo disculpas a la residente y a su familia y destacando la evolución favorable de la misma, que según Fernández, una vez que esté recuperada volverá a la residencia, aunque esta vez acompañada de su marido, quien también se ingresará para estar con ella.

Defendieron que la información con la que cuentan sobre lo ocurrido se la han hecho llegar a la familia y criticaron que se haya hecho un «uso político en los medios de comunicación, de temas tan delicados, sin tener en cuenta que se está utilizando a terceras personas, sin respetar ni reparar en su privacidad y sus sentimientos.

«Se han depurado responsabilidades a fin de que no se vuelvan a repetir hechos de este tipo, y se han revisado los protocolos de actuación para trasladar un mensaje de tranquilidad al resto de los usuarios, ya que el servicio de la residencia de mayores de Orcera se viene prestando desde 1995 por un gran equipo de profesionales», continúa el comunicado en el que se recuerda que la residencia atiende actualmente a 49 residentes y da trabajo a 28 personas.

«Es lamentable que en vez de arrimar el hombro, el Partido Popular se dedique a desprestigiar un centro en el que trabajan, mayoritariamente, vecinos de Orcera y es donde atendemos a nuestras personas mayores del municipio y entorno», concluye el comunicado, en el que se critica concretamente la actitud del presidente del PP de Orcera y patrono de la residencia por «romper el protocolo de confidencialidad».