El Partido Popular exige a Susana Díaz “que tenga altura de miras y escuche a los jienenses” José M. Liébana Requena ha recordado que desde las filas populares "se han planteado propuestas años tras año en el Parlamento de Andalucía que han sido rechazadas sistemáticamente por el PSOE" R. I. JAÉN Miércoles, 10 enero 2018, 13:24

El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Juan Diego Requena, ha mostrado su “firme compromiso” con la Plataforma ‘Jaén merece más’. Tanto es así, que desde las filas populares “siempre que se le ha llamado para asistir a las diferentes reuniones de trabajo, hemos estado a disposición de los jienenses para escuchar atentamente sus propuestas para posteriormente dar las soluciones pertinentes”.

Requena se ha reafirmado en el deber como cargo público de “atender las necesidades de los vecinos y vecinas de nuestra provincia”. Además ha recordado que el Partido Popular estuvo representado en la reunión con todas las fuerzas políticas que se celebró en la Catedral de Jaén “donde tomamos buena nota de las propuestas”, así como posteriormente en la reunión de trabajo que mantuvo el presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz y la subdelegada del Gobierno en Jaén, Francisca Molina.

El presidente provincial ha señalado que el Partido Popular “ha escuchado y ha sido receptivo” con las propuestas planteadas por los miembros de la plataforma en los temas que afectan al ámbito del Gobierno de España, donde se obtendrá “una leal colaboración para que los intereses de los jienenses sean respaldados por las políticas puestas en marcha por el Partido Popular”.

Desde el Partido Popular “hemos demostrado como desde hace muchos años venimos reivindicando muchas de las peticiones de la plataforma ‘Jaén merece más’ a través de las enmiendas a los Presupuestos de la Junta de Andalucía que presentamos todos los años y que siempre reciben el rechazo del PSOE en Sevilla”. Es por ello que desde el Grupo Parlamentario Popular “no se ha dejado de trabajar ni un solo segundo por los intereses de todos los jienenses, donde los seguiremos defenderemos con ‘uñas y dientes’”.

El próximo día 23 se ha planteado una nueva reunión de trabajo donde “podremos exponer y escuchar los planteamientos para trazar una hoja de ruta, a la que hemos confirmado nuestra presencia nada más recibir la propuesta”, en la que acudirán en representación de las filas populares el presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, el Grupo de Parlamentarios andaluces, así como el Delegado del Gobierno de España en Andalucía, Antonio Sanz.

Desde el Partido Popular “esperamos que Susana Díaz y el PSOE no vuelvan a dar la espalda a Jaén y que haga un hueco en su agenda y escuche de la propia voz de la Plataforma ciudadana lo que desde hace tantos años le venimos pidiendo desde el Partido Popular de Jaén en cada trámite de los Presupuestos que han marginado sistemáticamente a la ciudad y la provincia”. Sería “avergonzante” ha señalado Requena, que la presidenta andaluza no acudiese a esta reunión y “demostraría una vez más que Jaén no le preocupa absolutamente nada”.

El presidente provincial ha subrayado “que Susana Díaz deberá comprometerse con los jienenses con propuestas tangibles y no con promesas vacías tal y como nos tiene acostumbrados” por lo que ha pedido “que vaya a escuchar y plantear soluciones reales a los problemas planteados por la plataforma ciudadana tal y como hace el Gobierno de España a través del Delegado del Gobierno en Andalucía”.