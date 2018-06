El paro baja en la provincia en mayo, pero las mujeres siguen siendo las más perjudicadas Un trabajador transporta cajas de fruta. / EFE Salieron de las listas 681 personas, el segundo mes consecutivo con datos positivos, situándose el total de desempleados en 51.350 LAURA VELASCO JAÉN Martes, 5 junio 2018, 02:42

Por segundo mes consecutivo Jaén registra un dato positivo en las listas de desempleo. Y es que en el mes de mayo salieron de las listas del paro 681 personas, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, una bajada del 1,31% respecto al mes anterior, situándose el total de desempleados en 51.350. La afiliación a la Seguridad Social también se incrementó en 1.082 personas en el último mes, contabilizando el sistema un total de 230.982 afiliados. En el cómputo anual, el paro bajó en la provincia jienense en 1.220 personas (-2,32%).

En comparación con los últimos meses, mayo continúa la tendencia positiva de abril, cuando el paro bajó en 1.181 personas, un 2,22 % menos. Sin embargo, el mes anterior, marzo, trajo unos datos bastante más negativos, y Jaén encabezó la subida del paro en España al registrar 1.977 desempleados, un 3,86% más.

Por sectores, el de servicios es el que engloba un mayor número de desempleados, con 28.916. Le sigue la agricultura, con 10.260 parados, el colectivo sin empleo anterior con 5.576, la industria con 3.771 y la construcción con 2.827. En cuanto a los cambios más bruscos por sectores de actividad, el descenso más significativo se dio en agricultura, con 971 parados menos, seguido de la construcción y la industria, que bajaron sus registros en 10 desempleados menos, respectivamente. Creció, por el contrario, la cifra de parados en servicios (233) y en el colectivo sin empleo anterior (77).

Hay 10.718 mujeres paradas más que hombres, lo que supone un 60,44% del total

Por sexos, de los 51.350 parados, 20.316 son hombres y 31.034 mujeres, por lo que las trabajadoras jienenses siguen soportando un mayor índice de desempleo, habiendo 10.718 mujeres paradas más que hombres, lo que supone un 60,44% del total. Menores de 25 años hay un total de 5.623 parados, de los cuales 2.599 son hombres y 3.024 son mujeres. Asimismo, en la provincia de Jaén hay 15.292 personas que no cobran ningún tipo de prestación, un 23,64%.

Reacciones

Sindicatos, partidos políticos y demás organizaciones mostraron su opinión sobre los datos de empleo publicados ayer. UGT incidió en la discriminación laboral de la que son víctimas las mujeres, que se incrementó durante el período de crisis «sin que la recuperación de la economía esté sirviendo para avanzar en términos de igualdad de oportunidades». «La precariedad se mantiene en unos índices inasumibles para una economía que se quiere equiparar a la europea, ya que en mayo solo 12 de los 1.456 contratos firmados fueron indefinidos, es decir solo el 0,82% del total de contratos», añadieron.

Por ello, desde UGT Jaén consideran que ha llegado el momento de que la política sociolaboral se sitúe en el centro del modelo económico. «La nueva política laboral pasa, imprescindiblemente, por la inmediata derogación de las dos últimas reformas laborales, por dejar de pisotear los derechos de los desempleados jienenses con injustos repartos de los presupuestos de las políticas activas de empleo y por avanzar en un nuevos Estatuto de los Trabajadores acorde con las nuevas características del mercado laboral», destacaron.

Por otro lado, para CC OO estos datos reflejan «la perversa dinámica de nuestro mercado de trabajo, donde la parcialidad, explotación y salarios abusivos se ceban con las mujeres y los más jóvenes en nuestra provincia». «La mala calidad en el empleo se está extendiendo, la contratación sigue siendo temporal, de los 35.722 contratos, un 4,25% más que el mes anterior, indefinidos han sido 940, un 1,29% y temporales 34.782, un 4,33% más que en el mes de abril», manifestaron.

Esta «precariedad laboral» implica niveles salariales muy reducidos, lo que no solo es «motivo de preocupación» por lo que supone para la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, sino porque es uno de los principales factores de riesgo para la recuperación económica de la sociedad. «Sin mejores empleos las rentas de las familias no crecen, tampoco lo hace el consumo, es decir las empresas no venden, la producción se frena y el empleo no aumenta. Una espiral incompatible con el despegue económico del conjunto del país y con la mejora del bienestar colectiva», apostillaron.

Asimismo, Joaquín Álvarez, presidente provincial de CSIF en Jaén, valoró este descenso del número de desempleados en el mes de mayo y, sobre todo, la bajada con respecto al mismo mes del año anterior en más de 1.200 personas, aunque considera que las administraciones deben fomentar la implantación de empresas en la provincia e incentivar el sector industrial en su conjunto, «ya que conllevaría un aumento, no solo de trabajo estable y de calidad en el sector industrial, sino desarrollo de las comunicaciones y un incremento en la creación de empresas relacionadas con dicha actividad».

«Desde siempre estamos sujetos a las campañas agrícolas y a sus fluctuaciones, por lo que estimular el turismo por un lado y por el otro, la industria haría de la economía jienense fuente de empleo y no seguir dependiendo de la Agricultura año tras año», declaró Álvarez. Para concluir, Álvarez lamentó que ni un tercio de las personas que ha salido de las listas del paro en este mes de mayo en la provincia son mujeres, siendo estas las más castigadas por el desempleo.

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) advirtió igualmente de que, pese a ser positivos, los datos en Jaén aún permanecen significativamente por debajo de la media nacional, y apostó por «seguir consolidando» la recuperación económica. Por ello, pidió al nuevo Gobierno que garantice la estabilidad política e institucional «para que no se quiebre la confianza de los inversores», y que no ceda «a incrementos de gasto en territorios más prósperos en detrimento de otros con más necesidades de inversión, para no ahondar en un modelo de país a dos velocidades».

Herencia de «precariedad»

Partidos políticos también ofrecieron su visión de los datos de empleo. La secretaria provincial de Empleo del PSOE de Jaén, Isabel Uceda, afirmó que una bajada del paro «siempre es una buena noticia», si bien reiteró que sigue habiendo una elevada cifra de 51.000 desempleados en la provincia de Jaén y, especialmente, «una herencia de precariedad, temporalidad y recorte de salarios que ha dejado el nefasto Gobierno de Mariano Rajoy». Asimismo, advirtió de que la provincia de Jaén ha perdido 10.000 afiliados a la Seguridad Social con el Gobierno del PP en estos 7 años, «una cifra muy reveladora sobre la destrucción de empleo y el exilio económico de los jóvenes al que han abocado la reforma laboral y las políticas del PP».

«Hoy tenemos la esperanza depositada en un nuevo Gobierno en España, encabezado por Pedro Sánchez, que recupere derechos y políticas que piensen en el bienestar social y en el interés general de la ciudadanía», indicó.

Por otro lado, el senador del Partido Popular de Jaén, Gabino Puche aseveró que «nuevamente debemos poner en valor la gran labor que ha realizado el gobierno de Mariano Rajoy que deja un país en recuperación tal y como demuestran los datos del paro», que ha caído un 2,5% hasta los 3,2 millones de desempleados, una cifra que no se alcanzaba desde el primer año de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero.

Para el senador popular, tanto Rajoy como todo el gobierno del Partido Popular «puede irse con la cabeza muy alta dejando un listón muy alto a Pedro Sánchez, al que veremos lo que es capaz de hacer y cómo gestiona el gobierno Frankenstein». Además, el dirigente popular lamentó que «hayan sacado al PP de esta forma del gobierno cuando el país iba por el mejor camino posible».

Por último, el diputado de Unidos Podemos, Diego Cañamero, señaló que la bajada del paro «es una noticia agridulce, ya que Jaén vuelve a ser de nuevo la provincia andaluza donde menos disminuye el desempleo». Cañamero pidió a las distintas administraciones un plan serio y sólido de empleo que ayude a combatir el desempleo en la provincia de Jaén y que acabe con la precariedad. «No solo es crear empleo sino crearlo con calidad», aseguró el diputado de Unidos Podemos, añadiendo que espera que el nuevo Gobierno Socialista ponga en marcha todas las medidas adecuadas para revertir esta situación y «devolver la dignidad a los trabajadores».