Los palcos de Semana Santa serán de la misma altura que los del año pasado Unas señoras hablan sobre los palcos instalados en Carrera oficial en 2017. / Laura Velasco La Agrupación de cofradías afirma que el Ayuntamiento y los comerciantes han llegado a un acuerdo y «todos están conformes» LAURA VELASCO JAÉN Jueves, 15 febrero 2018, 01:28

Los palcos se mantienen y una nueva cofradía procesionará por las calles de Jaén. Son dos de las principales novedades de la próxima Semana Santa, que dará comienzo el domingo, 25 de marzo, tal y como apuntó ayer Francisco Latorre, presidente de la Agrupación de Cofradías de Jaén. «Las tribunas no vamos a tocarlas, siguen con la misma altura que el año pasado. Van a mantenerse porque está comprobado que son lo mejor para la seguridad», indicó, para añadir que precisamente hoy mantendrán una reunión en materia de seguridad.

La polémica surgió con la colocación de vallas en Carrera oficial de 1,50 metros, consideradas por algunos demasiado altas como para que los que no tengan palco puedan disfrutar en esa zona de las procesiones. Tras un vaivén de reuniones, finalmente se decidió dejarlas así y estudiar posibles modificaciones, decía el Ayuntamiento de Jaén, de cara a 2018. Modificaciones que, por ahora, no van a producirse. «Hagas lo que hagas la gente se va a quejar, y hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento y los comerciantes, todos están conformes, hemos tenido unas cuatro reuniones. Si hay una buena Semana Santa es beneficioso no solo para la Carrera, sino para todos», recalcó Francisco Latorre.

La Carrera oficial estará también decorada como en 2017, predominando el color morado y con fotografías en los paneles de la calle. «La gente los ha respetado y es un lujo volver a tener las imágenes», indicó Latorre.

La otra gran novedad es que Jaén contará con una cofradía nueva que procesionará por las calles de la capital. Será la Hermandad del Gran Poder y Dulce Nombre. Su denominación completa es bastante más amplia: Hermandad penitencial del triunfo de la Santa Cruz y Cofradía de nazarenos de Jesús del Gran Poder en el encuentro con su bendita madre María Santísima del Dulce Nombre en la calle de la Amargura, Santa María Magdalena y San Juan Evangelista.

«Saldrá en procesión un único paso con seis imágenes, un Misterio inédito, porque en Andalucía solo existe otro referido a ese momento, que es cuando en la Pasión Jesús cae de camino al calvario y su madre va a ayudarlo. Es el encuentro entre ambos», informó Pedro Antonio Niño, vocal de Manifestaciones públicas de la nueva cofradía. El paso saldrá de la parroquia de la Santa Cruz, situada en la Avenida de Arjona de la capital.

Antes que 'El Abuelo'

La procesión partirá a las 3:30 horas, pero llegará a Carrera oficial antes que Nuestro Padre Jesús Nazareno 'El Abuelo'. Paseará por el barrio de Peñamefécit, algo «muy positivo, ya que este barrio no tenía ninguna cofradía». «En la madrugá estábamos acostumbrados a ver solo a Jesús y esto será muy bueno para el Viernes Santo», agregó.

En 2018 algunas cofradías han cambiado las sedes, como la Santa Cena, que saldrá de la Parroquia San Juan Pablo II del barrio de El Bulevar; o la Hermandad Caridad y Salud, que procesionará el Lunes Santo de 2018 desde su templo, la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia, en el barrio de las Fuentezuelas. También ha habido modificaciones en algunos horarios e itinerarios, como el de la Hermandad de la Expiración, que ha cambiado su recorrido y ahora paseará por la calle Espartería.

Por último, Francisco Latorre reconoció que afronta la Semana Santa «con gran ilusión y ganas de seguir trabajando». Además, confía en que el tiempo dará un respiro. «Hoy entra la Cuaresma y hace sol, así que empezaremos y acabaremos con buen tiempo», concluyó.