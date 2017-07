UN PADRINO DE PANDERETA

Comenzó esta semana del peor modo posible. Tuvimos que aguantar, quisiéramos o no, la visión del semblante - escojan ustedes - desahogado, chulesco, desafiante, pretencioso, señorito, decimonónico y, casi diría, 'garrulo', del ínclito Luis Bárcenas. Sentó sus posaderas en el lugar que corresponde a los comparecientes en la sala del Congreso de los Diputados dedicada a la comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular. Frente a él, los portavoces de cada uno de los grupos políticos que integran la Cámara Baja. Las preguntas que se le formularon, todas ellas muy pertinentes, no obtuvieron respuesta. Sólo se oyó su voz para matizar las cuestiones que se le planteaban. Matices que, en su mayoría, perseguían un solo fin: sacar las siglas del PP de la poza séptica en la que, entre otros, él mismo las había introducido.

Cada palabra y cada gesto del personaje no hicieron más que apuntalar el concepto que la sociedad ya tiene de él. Sus presuntas fechorías, quede claro, fueron cometidas en el corazón de Génova 13. Por lo tanto ese concepto socialmente admitido sobre la persona del extesorero no puede desvincularse del partido político titular del inmueble. Bien claro parecía tenerlo el portavoz de los 'populares' en esta comisión, Carlos Rojas, que exhibió su característica expresión desabrida y su incontinencia verbal para arremeter contra los demás grupos políticos allí presentes, sin realizar, claro está, una sola pregunta al compareciente. Dada la coincidencia de estrategias entre uno y otro, ¿cómo iba nadie a afirmar con sensatez un acuerdo previo entre Bárcenas y el PP? ¿Quién en su sano juicio iba a colegir que el furtivo gesto del político-tesorero interfecto, cazado por las cámaras con el pulgar hacia arriba, era un signo de '¡lo hemos hecho de narices!'?

Tras el infame espectáculo - televisado, radiado y descrito negro sobre blanco a diestro y siniestro - muchos analistas establecieron la comparación del compareciente con un personaje de la película 'El Padrino'. A saber, en una de sus escenas, el testigo que se dispone a 'cantar' los crímenes de la familia Corleone ve entrar en la sala a su hermano en compañía de Michael Corleone. Evidentemente, el delator rectifica su primera intención y adopta la actitud 'Bárcenas'. Claro, el problema de este símil está en comparar a dos personas tan incomparables como Carlos Rojas y el personaje interpretado por Al Pacino. No lo digo porque éste último sea un mafioso, sino más bien por su gran inteligencia.

Tal reflexión da lugar a otras de mayor calado y que van más allá del episodio que hasta ahora he analizado. Entre ellas, quiero destacar ahora una cuestión que me perturba desde hace tiempo: en general, ¿están los mejores políticos en la cresta de la ola? Y, si no somos capaces de contestar a esta pregunta, a ver quien es el guapo o la guapa que da respuesta a la que sigue: ¿cuáles son los méritos que han de ponerse sobre la mesa para ascender en política? Ambas interrogantes son, en mi opinión, de una importancia vital para la salud futura de nuestra democracia en términos de credibilidad. Tendrá la fortaleza de un roble en el momento en que sean contestadas casi sin pestañear, de un modo rápido, contundente y veraz. Mientras se recurra a los circunloquios en las respuestas existirán políticos como Cristóbal Montoro, ministro reprobado de Hacienda y Administraciones Públicas, que parangonaba hace unos días las bajadas de impuestos con zanahorias - «hay que dejar zanahorias» para el final de la legislatura, decía - . La sonrisa bobalicona con la que soltó la 'perla' fue rápidamente reproducida por casi todo el auditorio, compuesto en su mayoría por distinguidos personajes de las finanzas.

Tengan claro el silogismo: si las bajadas de impuestos son zanahorias, ¿qué son quienes creen beneficiarse de ellas? Ustedes verán.