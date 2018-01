«Mi padre era de Jaén y en calidad de verde no he visto en el mundo nada tan bonito» La azafata Alba Sánchez muestra un libro de Jaén a dos de los visitantes de la feria. :: Así son los interesados en el stand de Jaén en Fitur y esto es lo que más les llama la atención y lo que más le interesa MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Sábado, 20 enero 2018, 14:08

El padre de Elena Aljarilla se tuvo que marchar de Santiago de Calatrava con sólo siete años y hoy, casi siete décadas después, su hija merodea por un luminoso stand coronado por dos bellas y enormes fotografías de Úbeda y Baeza bajo la palabra, también bien grande y en tres dimensiones, ‘Jaén’. Las fotos, el olor del aceite, los acentos que se escuchan, la transportan, asegura, a sus raíces, a una vida que no vivió. «Yo nací en Madrid y vivo aquí, pero siempre me ha llamado la atención Jaén y todo lo que tiene que ver con las raíces de mi padre y las mías. Mi intención es bajar pronto», asegura. No será la primera vez.

«He estado en el pueblo de mi padre, en Úbeda que me encantó, en la capital, y sobre todo tengo grabada la imagen del paisaje de olivos. En calidad de verde no he visto nada tan bonito. El olivo en sí ya me parece un árbol con algo especial, precioso. Jaén es la cenicienta de Andalucía, parece que no se pone en valor y es una pena, solo cruzar la provincia por primera vez y ver tanto olivo es una experiencia alucinante», añade mientras señala uno de los trípticos sobre el mostrador. Ella es una de los cientos de visitantes del pabellón 5 de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), el dedicado íntegramente a Andalucía, algo de lo que no pueden presumir la mayoría de comunidades y países enteros.

Un octava parte del pabellón tiene acento jienense, la misma que malagueño, sevillano o granadino. La instantánea de las ciudades ‘Patrimonio de la Humanidad’ sustituye a la de los campos llenos de olivos de años anteriores aprovechando el quince aniversario de la designación de ambas como tales, aunque este lógicamente tiene su protagonismo en otras imágenes repartidas por doquier en esta ‘embajada’ jienense en Madrid y en el micromundo que es Fitur, donde todo es un bullir de empresarios, políticos y periodistas, de maletas con ruedas, corbatas y cámaras. Con estas dos instantáneas la provincia se presenta estos días en Fitur y recibe al visitante Jaén, dando una muy buena primera impresión (no hay una segunda oportunidad para una primera impresión).

«Perdone, le quería hacer una pregunta, ¿cuál es el mejor aceite para cocinar y cuál es el mejor para comérselo solo?», pregunta José Manuel García, con un acento asturiano no muy marcado, aunque poco después lo confirma el propio protagonista. Es de Gijón. La pregunta, cuya respuesta daría para un libro, no es tan ingenua como pueda parecer por estos lares y la reciben los técnicos y azafatos y azafatas de Diputación más de una vez estos días. La ocasión, sin entrar en marcas aunque remarcando los premiados del Jaén Selección, sirve para vender y hablar de las bondades del aceite del oliva virgen extra, del AOVE.

«La gente tiene mucho interés por todo lo que tiene que ver con el aceite, nos piden muestras, nos preguntan si se vende aquí aceite y hasta nos piden recomendaciones de cuál es el mejor aceite que puede consumirse», señala Alba Sánchez tras el mostrador, una de las azafatas de Diputación.

El murciano Miguel Marco se queda ensimismado mirando una botella con un diseño peculiar, colorido. «Me ha llamado la atención. Es llamativo y bonito. No sabía que el aceite se vendía así, en botellas con un diseño tan atractivo», señala. En su caso, no ha estado nunca en la provincia de Jaén, pero el aceite no falta en su cocina. «Lo tengo apuntado en la lista de sitios que visitar. No estamos tan lejos, pero da la sensación de que a Jaén se la comen otros lugares que tiene muy cerca. Es mi impresión», valora.

Lo que más vende de Jaén

Fuera de lo gastronómico, por lo que más preguntan los que se acercan al stand de Jaén es «la vía verde del aceite de oliva y el senderismo son dos de los temas que más interés despiertan», añade. «Muchas consultas son sobre paquetes turísticos que incluyan hotel y la posibilidad de hacer rutas en los parques naturales y principales enclaves de la provincia. Y sobre todo Úbeda, Baeza y los parques naturales. Eso nunca falla», apostilla. «También piden recomendaciones sobre restaurantes o los principales platos que se pueden probar en Jaén», subraya.

Cástulo con Selene Simón vestida de cartaginesa también despertó la curiosidad de más de uno, interesado por las V Fiestas iberoromanas de Linares, que se celebrarán en mayo. Bailén y su batalla cuentan con stand propio.

Ya han sido muchos los visitantes que han pasado por el stand de Jaén, aunque será a partir de hoy cuando mayor volumen de visitas se reciban. En las tres primeras jornadas la Feria ha tenido un carácter profesional, con los touroperadores, administraciones públicas, patronatos de turismo y medios de comunicación como protagonistas, siendo las jornadas del fin de semana las que se abren al público en general.

Se espera que miles de personas crucen las puertas del recinto, siendo cada año el pabellón andaluz uno de los espacios favoritos por el público. «Ahora llegan los días fuertes de visitas, preguntas y recomendaciones de propuestas turísticas», señala María López, otra de las azafatas del stand que lleva ya varios certámenes atendiendo a los visitantes.