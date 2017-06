ORGULLO Y VISIBILIDAD Los insultos y la ausencia absoluta de empatía con lo que ocurría en la fiesta y reivindicación en la capital es buena muestra de lo necesaria que es aún JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Jaén Domingo, 25 junio 2017, 04:13

Este fin de semana se está celebrando en Madrid el WorldPride 2017, convirtiendo así el anual desfile del Orgullo Gay capitalino en una gran fiesta de nivel mundial. Se pone de este modo el broche de oro a un mes de junio dedicado a las reivindicaciones y la visibilidad LGTBI en toda España. También en Jaén, donde el pasado día 10 se celebró el primer Día del Orgullo Gay con una fantástica respuesta ciudadana. La calle Enrique Ponce fue una fiesta impregnada por los colores del arco iris en la que participaron cientos de personas llegadas desde distintos puntos de la provincia. Medios de comunicación y redes sociales se hicieron eco del evento analizándolo exactamente como lo que es: una acción reivindicativa y festiva a la par, preñada de alegría y con las puertas abiertas de par en par al libre albedrío en el amor.

Así lo vivieron quienes allí estuvieron y la gran mayoría de quienes lo observaron desde las ventanas de sus ordenadores, teléfonos móviles o tablets. Sólo unos pocos, una pueril, majadera y malencarada minoría rompía el encanto con sus ácidos comentarios -tan virtuales como cobardes- sobre el acontecimiento y sobre aquellos y aquellas que formaban parte de él. Su desprecio, sus insultos y la ausencia absoluta de empatía con lo que allí ocurría es buena muestra de lo necesaria que es aún la reivindicación, entre otros, de los derechos LGTBI.

Es innegable el fantástico impulso del que estos disfrutaron durante los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, con la impagable aportación de personas como Pedro Zerolo. No en vano, la validación legal del matrimonio entre personas del mismo sexo supuso un antes y un después en la vida de miles de ciudadanos y ciudadanas. Pero ahora, en 2017, España ha caído cuatro puestos -hasta el noveno- en el ranking anual que el ILGA (Asociación Internacional de Gais y Lesbianas) publica sobre la situación de los derechos de las personas LGTBI en Europa. Según Jesús Generelo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), el empeoramiento se debe a «la inacción del Gobierno central, y si seguimos manteniéndonos en el top ten es gracias a las legislaciones específicas aprobadas en varias comunidades autónomas». No hay que soslayar los datos que demuestran el aumento este año de las denuncias por delitos de odio, señal de que no hay que bajar la guardia y de que es necesario permanecer alerta ante la intolerancia.

Luego, mucho más grave, está la situación en la que se encuentran miles de personas en Rusia o los países de Oriente Medio. La comunidad LGTBI sufre el odio social e institucional con legislaciones que prevén penas de cárcel o incluso la pena de muerte por el simple hecho de amar a alguien de tu mismo sexo. Se trata de sociedades podridas desde el corazón por las influencias de la extrema derecha y la religión, abonos infalibles para que florezca la negra flor de la ignorancia. Así, por destacar un ejemplo de esto que escribo, el presidente de Chechenia, ante la acusación de haber organizado campos de concentración para gais y lesbianas, respondió hace un par de meses: «es falso, además de imposible porque aquí no hay gais; si los hubiera la policía no tendría que hacer nada porque sus familias ya se encargarían de enviarlos a un lugar sin retorno».

Hay que tener bien presente que Rusia no está tan lejos y que Putin o Trump dominan -con un evidente respaldo social porque ganan elecciones- los dos polos del poder sobre este planeta. Que el hecho de que aquí, en España, no esté de moda o exista un reproche social hacia la homofobia no significa que en ciertos ámbitos no esté latente bajo una fina capa de silencio hipócrita. Y, sin duda alguna, para la consecución de una sociedad más justa es imprescindible la movilización ciudadana. Porque, como solía decir nuestro querido Pedro Zerolo, «los homosexuales no somos orientaciones sexuales que vagamos por el espacio: somos sus hijos, sus hermanos, sus compañeros de grupo, sus colegas de partido...».