La ONCE estrena en Jaén la primera tifloteca de Andalucía Un afiliado de la ONCE lee un libro escrito en braille. / Laura Velasco Acerca a las personas ciegas a la biblioteca del siglo XXI, siendo un espacio de acceso a material en relieve, 3D y otros recursos LAURA VELASCO JAÉN Jueves, 22 marzo 2018, 00:05

Nada más y nada menos que la primera tifloteca de Andalucía y la tercera de España es lo que presentó ayer la ONCE en Jaén, con un nuevo concepto de biblioteca convertido en un espacio cultural de encuentro en torno al braille, la tiflotecnología y la accesibilidad en general dirigida al colectivo de personas ciegas y con discapacidad visual grave.

Se trata de un nuevo concepto que acerca a las personas ciegas a la biblioteca del siglo XXI, y que es un espacio de intercambio cultural y de acceso a material en relieve, 3D y otros recursos, que favorezcan sus aspectos culturales básicos, combinando el braille con las nuevas tecnologías.

La directora de la ONCE en Jaén, Rosario Sedano; la subdirectora, María del Carmen Álvarez; la concejala delegada de Asuntos Sociales e Igualdad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Jaén, Reyes Chamorro; y la jefa de Servicios Sociales de la ONCE en Jaén, Margarita Martos, presentaron el contenido de este nuevo servicio, en un acto que contó con la participación de los primeros afiliados a la ONCE en Andalucía, que acceden a este servicio y que conocieron qué es y para qué se utiliza la tifloteca y el Rincón del Relieve. Precisamente los afiliados serán los que podrán disfrutar de los servicios que ofrece.

Este nuevo espacio acogerá desde presentaciones de novedades literarias de autores locales y de escritores ciegos, o tertulias literarias con escritores jienenses a otras actividades relacionadas con la cultura, como la celebración del Día del Libro, exposiciones, cine fórum con audiodescripción o virtuales; talleres de aprendizaje del braille para adultos, encuentros de juegos de mesa, en los que el braille tenga su espacio; concursos de teatro leído o cursos sobre el acceso a la Biblioteca Digital ONCE, los libros electrónicos, o las nuevas tecnologías para el acceso a la comunicación y a la cultura.

La tifloteca está dotada de tecnología adaptada para las personas ciegas, y de la adecuada tiflotecnología, para que los usuarios puedan satisfacer sus necesidades culturales. Entre los fondos de la tifloteca se encuentran materiales que no es posible conseguir de una manera sencilla y que pueden favorecer aspectos culturales básicos (colecciones de láminas en relieve, cuentos infantiles, reproducciones tridimensionales...), que sirvan para una mejor comprensión y contextualización de cualquier lectura.

La tifloteca de la ONCE en Jaén permanecerá abierta, en principio, los jueves de 10:00 h. a 14:00 horas y en horario de tarde de 17:00 a 19:00 horas, aunque la ONCE prevé ampliar días y horario en función de la demanda.

La directora de la ONCE en Jaén, Rosario Sedano, considera que el nuevo servicio es un proyecto «ambicioso» porque inaugura la biblioteca del siglo XXI para el colectivo de personas ciegas. «La tifloteca supera el concepto clásico de biblioteca y convierte a nuestra sede en un referente, un revulsivo para potenciar la cultura en su más amplia dimensión, apostando por la lectura y el conocimiento como instrumentos principales de dinamización social», indicó. «Tocad y sentid la tifloteca como si fuera vuestra casa», añadió.

Por su parte, Reyes Chamorro felicitó a la ONCE por sorprender cada vez más a la sociedad con sus iniciativas. «Qué haríamos las administraciones si no existiera la ONCE y cuántos espacios quedarían sin cubrir, porque por mucho trabajo y esfuerzo que hagamos no llegaríamos a hacer el buen trabajo que hacen. Su éxito es por la implicación y el compromiso de todos los que forman parte de ella», indicó.

Joaquín Blánquez, especialista de Adaptación documental de la ONCE Jaén, será el dinamizador del espacio, el encargado de motivar al público para que no deje de asistir. «No queremos hacer un mantenimiento de un sentimiento de grupo, sino que sea un punto de encuentro social. Estamos muy ilusionados», apostilló.

La ONCE atiende en Jaén a 1.129 personas ciegas o con discapacidad visual grave, que son potenciales usuarios de la tifloteca y el Rincón del relieve.