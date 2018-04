El olivar de Sherwood La política fiscal debe ser justa. Una herramienta para distribuir la riqueza. Antes que físicas somos personas iguales que viven en el olivar de Sherwood. ANTONIO AGUDO Domingo, 8 abril 2018, 00:51

¡Maldita sea! Hay en Jaén más de 60 millones de olivos y más de 600.000 hectáreas de monte y no tenemos sitio para crear un refugio, al estilo del bosque de Sherwood, para eludir a las huestes del príncipe Juan Cristóbal Montoro. Nos está arrinconando. Poniéndonos en fila. Pasando lista y avisando de que no nos pasemos de listos o será peor. Nos dolerá todavía más. Llegan los diezmos y ya se apresuran a registrar alacenas, bodegas, haciendas, cortijos, desvanes y camaretas en busca de lo nuestro que dicen que es lo suyo.

¿Dónde está Robin Hood cuándo se le necesita?

Me cuentan que lo han hecho diputado y llenado adecuadamente la bolsa para que afronte el dispendio de su coyunda con Lady Marian y el comercio y el bebercio desaforado con el Pequeño John. Es lo que pasa. No bien los villanos elegimos a un líder para poner la flecha allí donde se pone el ojo y éste termina por dejarse seducir por la suavidad de los jubones y el lujoso brocado de los capotes oficiales.

¡No tenemos quien nos defienda! Se lamenta el populacho mientras buscamos recibos, tickets y facturas para hacer la declaración de la renta. Nos dicen, mientras nos registran los bolsillos y cajones, que el tesoro público somos todos pero lo llenamos siempre los mismos. Somos el pueblo limón presto a la exprimidora oficial. Zumo sabor ciudadano, jugo con ierrepeefe jornalero. Atrapados en una escasa nómina que no tiene acceso a los laberintos contables, un salario expulsado de los paraísos fiscales, unos jornales presos del ojo de saurón tributario muy ajenos a las ventajas de compartir palcos en estadios deportivos o irse de chiquitos con fondos de inversión y sociedades opacas. Hacienda somos casi todos los que pagamos por adelantado. Somos los pardillos que nos apresuramos a confirmar el borrador para que nos devuelvan cuanto antes el dinero que nos sustrajeron de más.

«A mí me sale a devolver». Iluso. Pagaste de más y encima no te abonan los intereses de demora. El sheriff de Nottingham lo tiene claro: todos somos defraudadores y cada año tenemos que aportar las pruebas de que no lo somos.

Estoy de acuerdo en pagar impuestos. Esto hay que sostenerlo entre TODOS. Pero la política fiscal debe ser justa. Una herramienta para distribuir la riqueza. Antes que físicas somos personas iguales que viven en el olivar de Sherwood.