"Lo que ocurrió en la UCI del Neurotraumatológico fue dantesco" CC OO denuncia que las instalaciones se "están derrumbando sobre enfermos y trabajadores" sin que haya un plan de inversiones urgente LORENA CÁDIZ JAÉN Lunes, 19 febrero 2018, 13:32

El reventón de la tubería del Hospital Neurotraumatológico de Jaén, el pasado sábado por la noche, sigue provocando la denuncia de trabajadores y sindicatos. Desde la Sección Sindical de CC OO del Hospital Neurotraumatológico hoy han denunciado las condiciones laborales y de seguridad en las que están trabajando. "Las instalaciones de la UCI en Neurotraumatológico se están derrumbando sobre enfermos y trabajadores sin que la administración del centro se decida con un plan de inversiones urgente”, denuncia Pedro Ruiz Cruz, delegado de CC OO en el Complejo Hospitalario de Jaén.

Antonia Callejas, delegada de CCOO en el Hospital Neutromaumatológico, relata por su parte lo ocurrido la noche del sábado, y lo describe como "dantesco". "Los chorros de agua hirviendo cayendo del techo sobre el mobiliario de la zona de descanso del personal de la UCI, el agua estaba a tal temperatura que destrozó mesas, se filtró por las paredes sobre el box 4, ocupado en ese momento, fue cuestión de suerte que no se produjeran desgracias personales. Si hubiera sido un par de horas más tarde, sobre las once y media de la noche, hubiéramos hablado de otra cosa ya que sobre esa hora el personal de estas instalaciones toma un tentempié”

Según Callejas, se procedió también al desalojo de habitaciones de facultativos de guardia porque se produjeron filtraciones y las tuberías de la calefacción atravesaban sus habitaciones. "Lo lamentable es que no ha sido la primera vez, hace poco más de un mes volvió a ocurrir pero esta vez no hubo tanta suerte, los chorros de agua hirviendo cayeron sobre un enfermo de éstas dependencias provocándoles quemaduras graves en todo su cuerpo". "Al turno de la noche del domingo en la UCI, la familia cuyo familiar sufrió quemaduras nos confirmó que el hospital tardó un mes en ponerse en contacto con ellos, previa petición de los familiares. Parece que la empatía y la cercanía no son características que cultiven nuestros directivos sanitarios", denuncian desde el sindicato, que alertan de una tercera rotura de tuberías, con una filtración en el almacén de la UCI.