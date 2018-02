«Hay obras más necesarias que las que el Ayuntamiento plantea en El Pósito» Estado actual de la calle Vicario de la capital jienense. / IDEAL La asociación de vecinos de Torre del Concejo reclama la eliminación del cableado de la calle Vicario y el mantenimiento de solares LAURA VELASCO JAÉN Domingo, 11 febrero 2018, 13:40

Unas cuantas inversiones que pueden provocar un gran cambio. Es la demanda que hace Francisco Jesús Castro, presidente de la asociación de vecinos de Torre del Concejo, que vuelve a denunciar el mal estado de la calle Vicario y alrededores. Esta vez, lo hace acompañado de dos montajes –obra de Agustín Garzón- que revelan el estado hipotético en el que quedaría dicha calle de ser reformada. «Está en muy mal estado, hemos hecho varias denuncias del tema del cableado, ya que cuelga y deja muy mal aspecto. No ha servido de nada, porque el Ayuntamiento le presenta las denuncias de los peritos a Endesa para que lo solucione, y Endesa no hace nada. En conclusión, nadie la arregla y la imagen es muy mala», indica.

También hace referencia a las paredes «mal pintadas» de los solares, a las que hace unos años se les dio «una mano de yeso» que tampoco da buena imagen, así como a los propios solares «abandonados» de los alrededores. «Están muy mal, si tuviese que comprarme una casa me iría del barrio, no porque quiera, si no porque me obligan de la situación en la que están», señala Francisco Jesús Castro, que opina que mientras a los solares no se les de uso «el Ayuntamiento podía cedérselos a los vecinos para que planten algo mientras».

Por último, incide en que el suelo de la calle Alegría «se está hundiendo» y precisa de una intervención municipal. «Lo último que hizo el Ayuntamiento es arreglar un agujero que había, pero eso es solo un lavado de cara, la calle hay que levantarla entera», apostilla.

Por ello, cree que con poco podría conseguirse un cambio significativo en la calle. «En el montaje de Agustín Garzón se ve como con las paredes pintadas en condiciones, unas macetas y poco más, la calle parece otra. Hay obras más necesarias que las que el Ayuntamiento planea en El Pósito, pero como aquí no hay tiendas no les interesa», concluye el presidente de la asociación de vecinos de Torre del Concejo.