Las obras de la Carrera de Jesús se pueden reanudar en breve, con vistas a Semana Santa El alcalde y la edil de Cultura, con los pregoneros de Pasión y Gloria y la Agrupación de Cofradías. / IDEAL El Ayuntamiento, que presentó ayer el proyecto en la Junta, espera la confirmación oficial para acabar cuanto antes el primer tramo de la calle JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 7 marzo 2018, 01:02

El Ayuntamiento de Jaén presentó ayer a primera hora el proyecto técnico de las obras de la calle Carrera Jesús, paralizadas el pasado día 26 de febrero por la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura en Jaén por falta de documentación. Así lo indicó la delegada de Cultura, Pilar Salazar, que nada más recibir el proyecto incluyó el asunto en el orden del día de la reunión de este jueves de la Comisión Provincial de Patrimonio, para darle la «máxima celeridad posible».

Aqualia inició el día 6 del mes pasado, a instancias del Ayuntamiento, la renovación de las tuberías de agua y saneamiento del primer tramo de dicha calle, a causa de las averías y filtraciones, y sustituyó el pavimento por otro con aceras más amplias y de losetas de granito. Los grupos municipales de Jaén en Común (JeC) y PSOE solicitaron información al equipo de gobierno y, al no obtenerla, hicieron un requerimiento a la Delegación de Cultura, puesto que dicha calle está dentro del Conjunto Histórico de Jaén (declarado BIC en 1973 y ampliado en 2011) y del PEPRI municipal. Ello motivó que Cultura abriera expediente y paralizara las obras.

Asimismo, la delegada de Cultura se reunió ayer con los hermanos mayores de 'Los Estudiantes' y Nuestro Padre Jesús Nazareno, que procesionan por esta calle en Semana Santa, y con responsables de la Agrupación de Cofradías, entre ellos su presidente, Francisco Latorre, quien a la salida se mostró convencido de que Cultura concederá permiso al Ayuntamiento y que las obras puedan reanudarse en los próximos días, acabando para Semana Santa. «Queremos soluciones para la ciudad y no entramos en política. Tenemos la obligación de atender a todos los visitantes que acuden a la ciudad, también en los días previos», afirmó satisfecho con la reunión y con la probable reanudación de las obras. Pilar Salazar dijo por su parte actuar con «sensibilidad hacia los ciudadanos» y hacia las cofradías y feligreses.

Con urgencia

Por su parte, el concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, celebró la «rectificación» de la Junta, aunque finalmente optó por la prudencia y dijo esperar la confirmación oficial para poder continuar con las obras lo antes posible. «Lamentamos que la Junta paralizara estas obras y la semana que hemos perdido. Jaén no puede dejar escapar inversiones y obras, por lo que nos gustaría que todas las administraciones remáramos en la misma dirección», señaló.

El concejal insistió en que estas obras son «completamente legales» y que no requerían permiso de la Delegación de Cultura, «porque no está en el entorno BIC». «Ya dijimos antes y después de la paralización de las obras que al tratarse de una infraestructura urbana destinada al cumplimiento de una competencia municipal, como es la renovar la red de saneamiento y de abastecimiento de agua de la ciudad, que no requería permisos de la Junta», reiteró.

Bonilla adelantó que retomarán las obras «con urgencia para poder adecuar la red de saneamiento y abastecimiento y causar la menor molestia posible a los ciudadanos».