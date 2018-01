Nueva presidencia para la Cofradía

Cuando lean estas líneas será ya público el ganador o ganadora en las elecciones a la presidencia de la cofradía de la Virgen de la Cabeza de Andújar. En la tarde-noche de ayer sábado tenía lugar la votación de los cofrades, en unas elecciones que como todo últimamente alrededor de esta institución (no confundamos poniendo las brasas en otra fragua) no ha estado falto de controversia, más sobre todo porque ha habido habituales promotores de la misma. Bien es cierto que a nivel institucional las aguas se calmaron con el nombramiento por parte del obispo de la diócesis de una gestora al frente de esta secular cofradía. Gestora que en breves fechas y tras el beneplácito del obispo Amadeo Rodríguez Magro a la nueva junta directiva, dejará sus funciones. Habría que escribir muchas líneas de agradecimiento a la labor impagable de esta gestora, encabezada a nivel laico por un incansable Ramón Colodrero, que aceptó la ingrata labor de restaurar una situación demasiado enzarzada y desencajada, por decirlo eufemísticamente, amén de intentar bracear en medio de alguna dirigida y abigarrada exacerbación y unas aguas procelosas que se han calmado en mucho. Hoy el escenario está más clarificado, el barco poco a poco se ha arbolado, la relación con las diferentes cofradías es cordial, y hay un punto de inflexión en el papel que tiene y debe de tener la cofradía, per se, por lo que es, una organización que se atiene a derecho canónico, que pertenece estructuralmente a la Iglesia y se encuentra dentro de ella. Otra cosa es una asociación de amigos de los museos, o un partido político, o un club de fútbol. La gestora ha culminado su labor sin hacer gran ruido, sin haber entrado como elefante en cacharrería y poner campanas y focos en lo que se encontró. No ha habido personalismos, ni unas voces impositivas aquí y allá, ha transitado con diálogo, sentido común, pies en el suelo y asertividad. Queda mucha labor por hacer, precisamente desde ese rol modulador que debe tener una institución tan importante, y con tanta historia como la cofradía de Andújar. Queda mucha pedagogía por hacer en una ciudad demasiado amiga de los trincherismos y bandismos, del ombliguismo localista. El liderazgo se inspira, se gana, no se impone. Y Winston Churchill dijo que “el precio de la grandeza es la responsabilidad”. Hemos confundido en Andújar en gran medida el pueblo con lo que es la Cofradía. Y siendo la cofradía muy importante y señera en la localidad no podemos mezclar. Igual pasa en muchas de las funciones de la cofradía que llamamos matriz, con su cometido, eclesial, no lo olvidemos, según sus estatutos. Otra cosa a tener en cuenta es ese reglamento que apareje dichos estatutos y los despliegue. Es fundamental que la Cofradía lo tenga y sea un puntal esencial de la misma. Con este nuevo tiempo que ahora comienza, la Cofradía debiera vislumbrar un nuevo horizonte, sumando en vez de ir restando por el camino, ciñendo afanes en vez de enfrentar y estar a cada paso buscando enemigos. No se trata de una palanca de poder, ni de intereses aviesos. A la nueva presidencia y su junta directiva le corresponde una ardua labor, de seguir cosiendo (valga la figura retórica de Susana Díaz) y trabajar por un diálogo constructivo entre los cofrades. Es hora de enfocar largo, como corresponde a una entidad de tan rica y larga trayectoria en cuanto a la piedad popular. Es tiempo de bogar hondo, de hacer una hermandad con pilares firmes, transparente. Para mí, el papel de la presidencia y junta directiva de la Cofradía se traduce ahora más en armar y armonizar, en crear además una buena estructura administrativa, en esencializar profundamente el sentido cofrade, que en figurar y gritar “Viva Andújar”. Como dice el papa Francisco la cofradía es un lugar teológico y antropológico, evangelizador y misionero que debe de desprenderse de su ser aduana. Toca felicitar ahora, al ganador o ganadora de la votación ( escribo ante del escrutinio) y señalarle la importante responsabilidad que le toca. Hermosa responsabilidad.