La nueva línea de autobús del Bulevar, incompleta La línea 20 fue presentada hace un año. / IDEAL El PSOE denuncia que no hace todo el recorrido demandado por los vecinos JOSÉ M. LIÉBANA Jaén Martes, 27 junio 2017, 14:36

El PSOE denuncia este martes que la nueva línea de autobús urbano para el populoso barrio del Bulevar, la número 20 de la capital jienense, no cumple con el recorrido demandado por los vecinos y con la moción que los socialistas sacaron adelante en un pleno municipal. La concejala Matilde Cruz señala que han comprobado que "son ciertas" las quejas que les han trasladado algunos de los usuarios del servicio, que cubre el trayecto Paseo de España-Pabellón Fuentezuelas-Centro Comercial, de que el recorrido de la línea no se hace completo.

"Como nos han explicado - expone la edil - , este autobús sube por la Avenida de Andalucía y al llegar a la rotonda de la Avenida de Arjona en lugar de continuar hacia Las Fuentezuelas toma el camino de regreso por la Avenida de Barcelona, con lo que los usuarios que vayan a las instalaciones deportivas de este barrio se tienen que bajar y terminar el trayecto a pie, un recorrido de casi kilómetro y medio". Y añade que han comprobado que este es el recorrido definitivo.

La finalidad de esta segunda línea para el Bulevar es conectarlo con otros barrios e infraestructuras alejados como el centro comercial, Las Fuentezuelas y su polideportivo, "que son de uso corriente". La primera línea sólo lo hace con el centro urbano. "Si al final hay que ir a pie una buena parte del trayecto y más con calor como ahora o con frío es evidente que los usuarios no se usarán esta línea y no por falta de ganas, sino porque el servicio público no es de calidad”, añade la concejala, quien también señala que sólo hay un autobús para cubrir una línea con un recorrido muy largo, de tal manera que entre la espera y el trayecto completo se invierte casi una hora.