Necesitamos punch, swing A Andújar le cuesta plantear proyectos globales y emblemáticos, muy distintivos y singulares que acojan intereses, motivaciones y sensibilidades para un nuevo tiempo, para un mayor público cualitativo, en un enfoque ambicioso de su desarrollo ALFREDO YBARRA JAÉN Domingo, 21 enero 2018, 00:34

Doy por supuesto que hemos evolucionado con el tiempo, y, que, cuando, "vamos" a FITUR hacemos ya los deberes. Pero en mi humilde perspectiva parece, y digo que parece, que acudimos como en un carrusel sempiterno, enarbolando ante todo la bandera del cartel de Romería. Al menos eso es lo que ha parecido a nivel comunicativo y mediático. Me consta, claro, que la propuesta iliturgitana en la Feria Interior de Turismo de este año ha tenido además otros enfoques. Así ha presentado un plano-callejero del municipio más visual y redefinido por completo, y un nuevo plano del Parque Natural Sierra de Andújar que igualmente se ha ampliado en la información que ofrece, mejorando sensiblemente anteriores diseños, además de diferentes folletos de atinada información variada. Así mismo es conocida igualmente la asistencia local a la feria de turismo de interior Tierra Adentro, que se celebra en Jaén en octubre, y en algunos otros eventos de promoción turística, donde hay propuestas institucionales y empresariales interesantes. Pero FITUR es siempre un santo y seña por muchas y diferentes cuestiones y principalmente porque es uno de los grandes referentes mundiales en cuanto a turismo en general.

Situados ahí, me parece que a Andújar le cuesta plantear proyectos globales y emblemáticos, muy distintivos y singulares que acojan intereses, motivaciones y sensibilidades para un nuevo tiempo, para un mayor público cualitativo, en un enfoque ambicioso de su desarrollo. Le falta un lema, una marca, que acoja un planteamiento integral, y con un sentido muy concreto lleno de contenidos, y que sea diferenciador, muy atrayente en un mercado que se mueve a velocidades de vértigo, y, donde la innovación y la especialización están a la orden del día. Lo que en boxeo se llama punch, la potencia y fuerza de un golpe, en este caso, de ese enfoque global. En golf es el swing, el movimiento que se realiza cuando golpeamos la bola y busca maximizar la velocidad de la cabeza del palo al golpear la bola. Pues eso, en Andújar no sólo en turismo, sino en mucho, nos falta punch, swing. Y no es que la Romería, la devoción a la Virgen de la Cabeza no sean algo grande, y fantástico, que atrae a miles de romeros y visitantes y que mueve muchas perspectivas de la ciudad y su entorno. Pero, primero, la Romería en sí ya es algo ya muy llamativo y universal. Segundo, en cuanto a la ciudad a lo largo del año los contenidos en torno a la Virgen de la Cabeza, o que se puedan englobar, en el marco de la Romería o la devoción mariana (salvo excepciones muy honrosas), son difusos, pocos, localistas, y bastantes de ellos demasiado baladíes. ¿Qué tenemos, qué queremos, cómo conseguirlo? Haría falta una reformulación por parte de las distintas partes a las que les corresponde, de contenidos y actividades con el foco de la Morenita, y resituar mucho mejor el papel de la ciudad al respecto, especialmente en las fechas inminentes a la fiesta romera.

Pregunto, no afirmo: ¿será el antiguo Seminario, en la localización que tiene el mejor sitio para el museo romero, y que éste focalice a los visitantes en la ciudad y su oferta de todo tipo? Hay que cambiar algunas cosas, faltan muchas ideas, grandes proyectos, abrir puertas, contar con quienes pueden aportar, sumar, dejarse de ombliguismos y de egocentrismos de turno. Por otro lado Andújar tiene muchos valores y posibilidades de cara al turismo que se tienen que pulir y “vender” aún mejor de lo que se hace. Pero lo principal es esa nueva marca, ese nuevo rótulo identificador del proyecto Andújar que todavía falta definir, llenar de grandes contenidos, situar y potenciar, aunando compromisos de muchas partes, recabando apoyos de peso, remando a la par. Un proyecto donde esté la Romería, el Parque Natural, el flamenco, y muchas otras cosas; donde hay que discurrir y crear mucho. Y es que por ejemplo, como nimio botón de muestra, poco podemos hablar de un turismo señero si no contamos con infraestructuras hoteleras y de calidad suficientes. Para eso hay que hacer mucha pedagogía social, pensar de una vez ¿qué queremos ser?, y trabajar denodadamente por ello. Y se me queda en el tintero el tema de las elecciones en la Cofradía de Andújar que tendrán lugar el próximo sábado. Es hablar de lo mismo, de profundizar y ahondar, de tener mirada larga y alto horizonte y de no ir con intereses aviesos. Pero de eso ya hablaremos otro día. Si de verdad queremos ser, Ser, con mayúsculas, potenciemos nuestro punch, nuestro swing.