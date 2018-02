¿Necesita Jaén un nuevo skatepark? @malephotography Un youtuber abre el debate sobre la necesidad de un nueva nueva zona para los aficionados a deportes como el BMX, parkour o patinaje LAURA VELASCO JAÉN Lunes, 12 febrero 2018, 19:48

El youtuber jienense Redouan Amallah ha abierto el debate sobre un tema que afecta de lleno a los que practican BMX, parkour o patinaje, entre otros deportes. En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter (@Redu_bmx), lamenta que estos deportes no tengan el espacio que se merecen en la capital jienense, puesto que el actual skatepark -situado en la segunda fase del parque del Bulevar- es pequeño y no tiene las condiciones adecuadas. "No cabemos, puede haber más de 30 personas al día allí metidas", reclama.

Además, lamenta que se ven obligados a permanecer allí, ya que si optan por ir a otras zonas, como la explanada de El Corte Inglés o al lado de la Catedral, les multan. Por último, le pide al Ayuntamiento un skatepark pensando “en todos los jóvenes”, ya que, asegura, vienen incluso de algunos pueblos a practicar esos deportes en la capital.

Y esto es lo que Vivimos dia tras día, miedo al hacer un deporte que nos apasiona, tener que ir con mil ojos para evitar multas de 500€, viajar a otros sitios por tener mejores instalaciones, ¿Porque no os lo planteáis? @javiermarquezsa@AytoJaen@CondondeJaen@concejaln28#jaenpic.twitter.com/7Qg1xnvCpy — Redu_Bmx (@redu_bmx) 11 de febrero de 2018

Por su parte, el concejal de Deportes, José María Álvarez, asegura que tienen "contemplado" un proyecto de skatepark, inviable actualmente por la situación financiera del Ayuntamiento. "Lo tenemos incluido en un plan de ampliación de instalaciones deportivas, ya que son deportes cada vez con más aficionados. Dependería de subvenciones, de otra forma no puede hacerse ahora, no podemos invertir", añade.

Por último, recuerda que el actual skatepark no es una instalación deportiva como tal, y por lo tanto no debe cumplir ningún reglamento de dimensiones. "Es un elemento más del parque, un añadido. Es como si hay instaladas dos canastas en un parque, no pretenden ser una pista de baloncesto, solo un elemento más", destaca.