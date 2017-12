En Navidad con apenas un 20% de la cosecha de aceituna recogida Dos jornaleras arrastran un manto en un olivar cercano a Bailén. / Miguel Ángel Contreras A pesar de que la campaña será corta queda aún más de un mes de tajo, con previsión de lluvia para los próximos días, aunque escasa MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Miércoles, 27 diciembre 2017, 01:08

Las Navidades en el tajo. La esperanza en que las lluvias tardías llegaran y engordaran la aceituna ha hecho que la mayoría de los tajos hayan tardado en echarse al campo, por lo que la recogida de kilos de aceituna está por detrás de lo habitual por estas fechas en años anteriores. La recolección ultratemprana de octubre marcó el inicio de la campaña, pero más de un mes después de que se recogiese el fruto para los aceites «verdes» la campaña no se había generalizado en la provincia. Todo lo contrario. La desigual maduración en los regadíos y la necesidad de esperar las precipitaciones hasta el último momento posible en los secanos están retrasando la cosecha, aunque las almazaras fueron abriendo poco a poco hasta principios de mes -e incluso hasta el puente- no dieron el pistoletazo la mayoría. Según las agrupaciones agrarias consultadas por este periódico, apenas se habrá llegado al 20% de lo que se va a recolectar en esta campaña, unas 360.000 toneladas, un 28,5% menos que en la pasada campaña y un 16,5% por debajo de la media de las últimas cinco, según el aforo de la Junta. Algo que chocará con el aumento de producción a nivel mundial.

En cualquier caso, los aceituneros tienen tajo por delante y el cielo parece que les dará poco descanso obligatorio. En los próximos días se esperan lluvias según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hasta el jueves; si bien no se apunta que sea una gran cantidad.Incluso el fin de semana que despide el año se pronostica sin precipitaciones; y hacen falta «200 o 250 litros hasta febrero» para asegurar la próxima cosecha (cuando el agua profundiza y llega a la raíz, en mayo o verano «ya no sirve»). Así pues, salvo que haya muchas jornadas de lluvia en enero, que no se esperan, «para finales de ese mes o para principios de febrero», la aceituna estaría prácticamente toda recogida. «A marzo seguro que no llegamos este año», aventura Carlos Muñoz, técnico de Asaja-Jaén. Aun así, queda trabajo, porque aunque haya menos aceituna, el terreno hay que cubrirlo igualmente.

Los cien mil jienenses que dicen las cifras oficiales que van a la aceituna (para dar 4,8 millones de jornales esta campaña, por 6,4 de la anterior) tienen faena por delante aún en una campaña muy dispar, incluso en el mismo municipio. Las zonas más afectadas se encuentran en «la Campiña Norte, la zona circundante de Jaén, desde Fuerte del Rey hasta Mengíbar, Cazalilla, Arjona, Porcuna, Santiago de Calatrava, la Higuera, Baena, Alcaudete o Alcalá la Real».