Navidad en la ciudad

La Navidad, con ese bucle que te embebe en una vorágine de muchas turbulencias emocionales, si se atempera, es un momento donde se descubre pálpitos que nos reconfortan con lo que fuimos y con lo que queremos ser

Para quien desde hace años no oye, sino que intenta escuchar, no ve, sino que intenta observar, o, mejor, contemplar; no huele, sino que quiere inspirar; no cata, sino que pretende saborear, no toca sino que procura acariciar: la realidad, los sueños, las motivaciones, las debilidades, los fantasmas, la historia, los mitos, las quimeras, los símbolos, los valores, las necesidades, las diferentes sensibilidades, de nuestra ciudad, hoy es un día muy especial. Sí, para quien de lleno procura estar ahí, entre la noticia y la intrahistoria, entre las sensaciones y el discernimiento de certezas, entre la memoria y los oteros de Andújar, para contarlo, cuando llega un día como este, el de Nochebuena, en el que tiene que dejar su artículo, su opinión, en el periódico, se agitan las vibraciones. Pasa igual con el último día del año, o cuando acaba el curso para dar paso a ese impás del estío, o cuando tras éste se recomienza la marcha.

Son momentos especiales, fronterizos y se altera el pulso habitual. Los sentimientos se mezclan. Y por ejemplo ahora no sé si tirar por la calle del mensaje melindroso, de lo melodramático, del “ji, ji, ja, ja” o del “¡esto no marcha!”. La Navidad, con ese bucle que te embebe en una vorágine de muchas turbulencias emocionales, si se atempera, es un momento donde se descubre pálpitos que nos reconfortan con lo que fuimos y con lo que queremos ser. Y lo digo a nivel individual pero también nos sirve como colectivo ciudadano. Como ciudad estamos dando pasos hacia adelante últimamente. Parece que se están desbloqueando algunas cuestiones que parecían agarrotadas; que en Andújar el optimismo gana puntos. Pero sólo los tontos no se reponen de un éxito. Y ya es hora de desprendernos de tanta necedad ombliguista y mirar los retos que quedan. Decía Unamuno que la patria, como la vida, es de prestado. Y algo que nos es prestado debemos de cuidarlo siempre con especial cuidado. Andújar es en gran medida nuestra tierra y algo fundamental en nuestra vida, que se nos ha legado por parte de nuestros antecesores, y que tenemos la obligación de desarrollar, lustrar y transmitir en las mejores condiciones a las siguientes generaciones. Haciéndola una ciudad, más rica, más humana, más culta, más sostenible, más bella, más armoniosa, más vivible.

Por eso en estos días que marcan de algún modo lindes en nuestra convivencia, pero sobre todo en nuestro espíritu. En estos días Natalis solis invicti que luego se hace Natalis Christi en nuestro presente calendario es importante sentir, estremecerse, abrazar a los que uno quiere, o a aquellos que sabes que necesitan tu abrazo. Es momento para una vez más, sí, ¿qué pasa?, de nuevo hacer unos nuevos y enmendados propósitos. Es tiempo de la emoción al límite, de romperse en ese instante que se nos echa encima sin saber cómo. Y dejémonos de tanto egoísmo. Porque nuestra mejor puerta abierta a la luz es la puerta de nuestro ser, no uno, sino unos. Es en esta sociedad, que llamamos Andújar, que tiene esa particularidad concreta, y no otra, donde nos desarrollamos como personas. Porque tiene corazón y alma. Y para situarnos, encontrarnos y crecer como personas deberíamos de saber dialogar con el espíritu de este lugar donde convivimos. El escritor Eduardo Mendoza que ha centrado una buena parte de su obra en su ciudad, Barcelona, en una entrevista decía: “Algunos buscan la identidad en la infancia, yo busco la identidad colectiva. Si algo no me interesa en la vida soy yo, pero sí la sociedad en la que vivo, las ciudades de las que me alimento”. La ciudad es nuestro lugar natural, escenario junto a su contexto, de infinitas historias, íntimas y colectivas, y de sus mitos y metáforas que se cuelan por entre las piedras y las esquinas; y rebrotan en los zaguanes, en las fuentes y altozanos.

La ciudad, el burgo, es nuestra torre, nuestro mirador a la vida, también es nuestra fortaleza. Y sobre todo es el ágora, la plaza pública donde encontrarnos, debatir y así enriquecernos. Una plaza que no es algo inane, sino que tiene vida propia que hay que saber descifrar. Balzac supo considerar a la ciudad como portadora de un lenguaje, de un condicionante de conducta y pensamiento. Hablaba ya de la calle como un sistema de signos, como un espacio de comunicación.

Cada urbe es diferente, tiene su propio carácter, su propia atmósfera y sus propios códigos para adentrarse en ella y encarnarla. No hagamos de Andújar una población “donut”, un sitio con masa, pero sin corazón, sin alma. Hoy quiero felicitarles la Navidad con los pies metidos de lleno en la arcilla iliturgitana y así brindar por la vida, desde una ciudad más plena. Así.