¿SERÁ EL MUSEO ÍBERO EL TRANVÍA DE ESTE MANDATO? LA TREPOLINA PP y PSOE han dinamitado puentes estos días pero ni Jaén ni los jienenses perdonarían un desacuerdo el día 11 con una inversión ya hecha, aunque más costó el tranvía y sigue en cocheras JOSÉ M. LIÉBANA Lunes, 10 julio 2017, 00:21

La familia bien, gracias'. Pero a la hora de la verdad, Alberto Closas está más solo que la una. La relación de la Junta con el alcalde de Jaén, como en la película de Masó, bien, gracias. Buen trato personal, pero poco más. Eso dice la delegada Cobo con el tranvía, el Museo Íbero o el dichoso APA III. Y eso dice el regidor Márquez, que mucha foto y pocas nueces tras la 'histórica' visita de Susana Díaz.

Mucho te quiero perrito, pero pan poquito. Con el paso de los meses se han impuesto los halcones a un lado y otro de la calle Campanas, y caña al mono que es de goma. Unos ven al secretario de Estado meciendo el sillón de alcaldía - y el de San Clemente, la mitad de su partido, ¡cuantísima mano! - y otros crecieron políticamente en el «socialistas y comunistas» y el odio a la Junta, en el «ya no me fío» y el «si no te la dan la entrada, te la dan a la salida».

Fernández de Moya, que no da puntada sin hilo, dejó dicho el martes que «el gran aliado que tiene la ciudad de Jaén es el Gobierno de España» - aparte de que el Ayuntamiento está medio intervenido por su Ministerio, el de Hacienda, y necesita su oxígeno para seguir respirando - y sobre el Museo Íbero, que el Estado al que ahora representa defenderá «el interés general de la ciudad de Jaén». Dicho así, sin más, parece inocuo, si no fuera por lo que no dice: el interés de la provincia y de la comunidad autónoma. En otras palabras, que no apoyará que el Ayuntamiento renuncie a la cesión de uso del solar de la antigua cárcel. Y la Junta, que sin esa cesión no puede crear el museo. Y ya tenemos el lío.

Y Paco Reyes al día siguiente tiró a romper, como si se hubiera mordido la lengua demasiado tiempo, y arremetió contra el alcalde, decepcionado por lo que considera seguidismo de Fernández de Moya («todo cambió para que todo siguiera igual», dijo lampendusiano ) y estalló contra la ruina y la gestión municipal. «Si no quieren arrimar el hombro, que no lo hagan, pero al menos que dejen de estorbar». Más lío.

Y en plena refriega de francotiradores apostados en la nave fiasco de Dhul, en los residenciales de los alrededores por regularizar o en la minada calle Cataluña, y con el terreno abonado para la gresca con el balance de mitad de mandato en los ayuntamientos, el primer de año de Rajoy 'el empleador' o los raquíticos presupuestos estatales para este año, va el alcalde y pide respeto y comedimiento en las declaraciones. No era nada lo del ojo y lo llevaba en la mano.

Con todo, pese a que en los últimos días se han dedicado a dinamitar puentes, será difícil que el martes, Día Mundial de la Población para la ONU, no escuchen el sentir de la población. Y más después de la manifestación de Jaén Merece Más, que al margen de sus convocantes y variopintos intereses, evidenció un hartazgo hacia la confrontación política y la escasez de inversiones, como para mantener cerrado más tiempo el Museo Íbero, después de la inversión hecha. Aunque, claro, ¿quién iba a pensar que seis años después un proyecto que costó el cuádruple sigue en cocheras? Pero son diferentes. Antes hubo que demonizar el tranvía, hasta hacer que algunos lo vieran como la bicha o el anticristo. No es el caso del museo, y ni Jaén ni los jienenses perdonarán a quien lo haga descarrilar.

Y entre tanto llegó Juan Marín, de C's, que le vino muy bien a Márquez (pocas veces alguien de otro partido elogia tanto a un alcalde) y además le compró su argumentario íntegro sobre el tranvía y el museo, incluida la comparativa con el museo de Málaga, que si es el de la Aduana, se parecen como un huevo y una castaña. El alcalde sembró con C's como si hubiera un mañana (y repite como alcalde) y Marín hizo lo mismo por si vuelven a tener concejales en Jaén tras el fiasco trinaranjus. Así que, pelillos a la mar. Y aunque en su día le dijo al PP que había «comprado con un talón lo que no pudo ganar en las urnas», ambos se dieron cremita, por si acaso.