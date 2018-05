El Museo Íbero no se completará con su colección permanente hasta 2020 El consejero de Cultura, con el director general de Bienes Culturales y la delegada de Cultura, ante las esculturas del Pajarillo, ayer. :: EFE El consejero de Cultura prevé la licitación del proyecto museológico para este otoño, anuncia otras tres exposiciones temporales y resalta las 50.000 visitas recibidas JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN. Viernes, 1 junio 2018, 03:06

El Rey Felipe VI no vendrá a Jaén el año que viene. Al menos no vendrá para inaugurar la colección permanente del Museo Íbero de Jaén, como le pidió en la inauguración, el pasado día 11 de diciembre, la presidenta de la Asociación de Amigos de los Iberos, Pilar Palazón, en presencia de la presidenta andaluza, Susana Díaz. «Majestad - le interpeló durante la visita - , si me permitís hablar un momento. Le pido, y le suplico, que el 28 de febrero de 2019 venga a inaugurar la colección permanente». A lo que el Rey contestó, precavido, que si no había ningún impedimento legal, vendría, es decir, si para entonces estaba dicha colección. En la inauguración, la Junta de Andalucía barajaba entre 12 y 18 meses para ello.

Ayer, el actual consejero de Cultura fue claro al respecto, a diferencia de sus antecesores en el cargo, que siempre contestaban que el proyecto museológico se hacía a par que terminaban las obras del museo. Miguel Ángel Vázquez descartó que la colección permanente esté lista en 2019. «Imposible», dijo. Ahora mismo, la exposición temporal 'La dama, el príncipe, el héroe y la diosa' solo ocupa una sala del museo.

BALANCE DE SEIS MESES u50. 000 visitantes. El Museo Íbero de Jaén ha recibido en su primer semestre 42.700 visitantes a la exposición temporal y 7.263 al conjunto de actividades paralelas visitas teatralizadas, especializadas, talleres, presentaciones de libros, seminarios, jornadas y congresos, conferencias y actividades especiales por el Día de Andalucía o microteatro en el Día del Teatro. 4 000 escolares. En el programa educativo del museo han participado 4.000 escolares. El consejero valoró el «importante grado de aceptación y de implicación» de la sociedad jienense y anunció que trabajan ya en la programación de actividades para 2019.

Y explicó que los plazos administrativos son los que son, aunque el «compromiso es acortarlos al máximo», pero que hay que hacerlo «con rigor» en un proceso que es «garantista». Aludió también al proyecto museológico del Museo Provincial de Jaén y que señaló que los pliegos de condiciones para sacarlos a concurso estarán en julio y, tras pasar por el Gabinete Jurídico, serán remitidos al Ministerio de Cultura para su autorización, dado que contemplan piezas de su titularidad.

«Al tiempo que planteamos y programamos exposiciones temporales, avanzamos en la colección permanente, que es la clave del futuro de este museo y el objetivo fundamental de esta Consejería de Cultura», añadió antes de calcular que la licitación podría realizarse en los meses de septiembre u octubre, «si hay una respuesta inmediata» del Gobierno central, como esperan.

«El periodo de licitación - explicó - son unos seis meses. A partir de ahí se produce la adjudicación y cuando se adjudique se dirá el plazo de ejecución».

«Pero mientras tanto vamos a hacer muchas cosas», recalcó el consejero, que visitó el Museo Ibero para hacer balance del primer semestre y para hablar de tres nuevas exposiciones, anunciadas como recordó por la presidenta de la Junta en la inauguración. La primera se llama 'Patrimonio Rupestre de Andalucía. 20 años de la declaración del Arco Rupestre Mediterráneo de la Península Ibérica Patrimonio Mundial' y está compuesta por paneles con grandes fotografías de detalles de las manifestaciones rupestres y sus entornos y pasajes. Su inauguración está prevista para mediados de julio.

A mitad de septiembre, 'Castillos', con 24 paneles de gran calidad con imágenes de los castillos de España, producida por la Asociación de Amigos de los Castillos. Una muestra «muy didáctica» que en Jaén se acompañará con paneles con fortalezas de la provincia que, «no en vano, es el territorio con mayor concentración de castillos de Europa». Y en octubre o noviembre, 'Al detalle, la fotografía desvela los enigmas de las piezas arqueológicas', con imágenes de detalle de las obras de la exposición temporal actual, realizadas por el fotógrafo jienense José Manuel Pedrosa.

A estas tres propuestas añadió la renovación de 'La dama, el príncipe, el héroe y la diosa', pues en diciembre finalizará la cesión de algunas de las piezas, que serán sustituidas por otras «de la misma entidad, valor y calidad artística», dijo.

Turismo y economía

El consejero de Cultura concluyó que en estos seis meses se ha hecho «un gran trabajo, gracias al cual este gran museo se ha convertido en uno de los principales atractivos para el turismo de la ciudad y de la provincia, contribuyendo al desarrollo cultural, social y económico de Jaén».

Vázquez agradeció la respuesta de los jienenses y el trabajo del equipo del Museo Íbero, de la Delegación Territorial de Cultura y de la Dirección General de Bienes Culturales y Museos, «por el esfuerzo que están haciendo para que el Museo Íbero siga cumpliendo etapas y dando respuesta a la demanda de la sociedad».