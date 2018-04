Un mundo que ganar Opinión Carlos Marx no había cumplido aún los treinta cuando apareció esta obra, pero antes ya había redactado los Manuscritos económicos y filosóficos, las Tesis sobre Feuerbach o La miseria de la filosofía ANA MORENO SORIANO JAÉN Lunes, 2 abril 2018, 00:51

El título de esta columna es el título del mural que pintaba uno de los protagonistas de la novela de Fanny Rubio en La sal del chocolate. También es el título de una obra del historiador británico Geoffrey Eley, en la que analiza los aciertos y errores de la izquierda desde el año mil ochocientos cincuenta al año dos mil y en la que afirma que la conquista de la democracia es el fruto del trabajo de miles de personas que se organizaron colectivamente para exigirla. 'Un mundo que ganar' son las cuatro palabras que aparecen en la última página del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, antes de la llamada final a la unidad de los proletarios de todos los países; sin duda, unas palabras repetidas por millones de personas en todo el mundo y que han inspirado, titulado e iluminado muchas reflexiones.

El Manifiesto del Partido Comunista fue escrito por Marx y Engels hace ciento setenta años. Carlos Marx no había cumplido aún los treinta cuando apareció esta obra, pero antes ya había redactado los Manuscritos económicos y filosóficos, las Tesis sobre Feuerbach o La miseria de la filosofía; se había iniciado en los estudios de Derecho, Filosofía y Literatura, desde los diecisiete años, en distintas Universidades alemanas; había formado parte de algunos grupos de pensamiento político y filosófico; había escrito para varios periódicos y revistas de la época y había viajado por Europa. Fue en París donde conoció a Engels en el año mil ochocientos treinta y cuatro y ése fue el comienzo de una amistad y colaboración intelectual y política que duró toda la vida y que dio como fruto La ideología alemana, entre otras obras importantes. Después escribió El 18 brumario de Luis Bonaparte, participó en la Primera Internacional, defendió la Comuna de París de mil ochocientos setenta y uno en su escrito La guerra civil en Francia y dedicó varios años de su vida a elaborar los volúmenes de El Capital que, excepto el primero, fueron publicados por Engels unos años después de que muriera en Londres, el catorce de marzo de mil ochocientos ochenta y tres. Hace unos días se han cumplido, por lo tanto, ciento treinta y cinco años de su muerte y este año se conmemora el bicentenario de su nacimiento, con un amplio programa de actos en distintos países -Alemania, por ejemplo, prepara una gran exposición en su casa natal, en la localidad de Tréveris- y por distintas organizaciones, para recordar al filósofo y revolucionario, cuyas tesis siguen vivas a pesar de los intentos de secuestro y deslegitimación que han sufrido, una y una vez, por parte del poder.

Pero hay obras que interpelan porque tratan asuntos que nos interesan en lo más profundo de nuestro ser y por eso, la lectura de los textos de Carlos Marx, los debates sobre marxismo, las ideas que han sustentado la teoría y la praxis política de socialistas y comunistas de muchas generaciones, no pueden dejarnos indiferentes. Porque dice Marx -y Engels, en el Manifiesto Comunista- que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases; que el obrero vive para incrementar el capital, y solo vive en la medida en que el interés de la clase dominante exige que viva; que las ideas dominantes en cualquier época siempre fueron -y son- las ideas de la clase dominante; que los comunistas no forman un partido aparte, opuesto a los otros partido obreros y no tienen intereses que los separen del conjunto del proletariado... Con él aprendemos lo que significa el trabajo alienado, la plusvalía, la teoría del valor trabajo...; comprendemos que los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo y vemos el camino hacia una sociedad más justa e igualitaria en su Crítica del Programa de Gotha, cuando dice que cada cual debe aportar según sus capacidades y recibir según sus necesidades. Todas esas palabras resonaron en la conciencia de muchos trabajadores del siglo XIX y tienen plena vigencia en el siglo XXI, porque los de arriba siguen explotando y los de abajo tenemos la esperanza de ganar un mundo sin explotación y sin dominio. Y en esa esperanza, me uno a los cristianos que celebran hoy el domingo de Resurrección, ajenos al folklore y a los desfiles militares: Jesús de Nazaret también habla de la Buena Nueva y de un mundo nuevo.