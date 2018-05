Montoro esperará a la declaración de Fernández de Moya EFE El ministro responde en el Congreso a la petición de cese del secretario de Estado de Hacienda hecha por PSOE y Cs JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 30 mayo 2018, 13:44

Prefiere esperar. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy miércoles que «a estas alturas es muy aventurado decir cuál es el resultado de la investigación» a su secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, citado a declarar ante la imputación de cinco posibles delitos relacionados con la corrupción cuando era alcalde de Jaén, pues ha argumentado que el proceso se encuentra «en fase de diligencias previas», según recoge Europa Press.

A preguntas de los diputados Felipe Sicilia (PSOE) y Melisa Rodríguez (Ciudadanos) durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso, el ministro ha indicado que la causa de su secretario de Estado ya fue archivada por la Fiscalía Provincial en abril de 2014.

Por entonces, el PSOE había puesto los hechos en conocimiento del Ministerio Público y, tres años y medio después, a finales del año pasado y tras recabar documentación, presentó una querella y el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén dictó auto el día 17 de este mes, solicitando que el secretario de Estado de Hacienda declare el próximo día 5 de junio en calidad de investigado (lo que antes era imputado).

El juez se basa para ello en el informe elaborado por la UCO de la Guardia Civil. También son investigados una concejala actual del Ayuntamiento de Jaén, un técnico municipal y un empresario. Los hechos se refieren a la contratación de la empresa zamorana Matinsreg en los años 2012 y 2013, a la que se encargó el mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad.

El PSOE cuestionó su contratación directa, mediante decreto de alcaldía, levantando los reparos de legalidad del interventor municipal y, sobre todo, la elevada cuantía de las facturas presentadas y cobradas en sucesivos años, como por ejemplo el litro de alguicida a 70 euros, cuando en el mercado tenía un precio de cuatro a cinco euros. En el informe de la UCO se habla de un posible «quebranto patrimonial para el Ayuntamiento superior a 3.600.000 euros», según recoge el auto judicial.

El Ministro de Hacienda ha defendido hoy que la causa en que se investiga a Fernández de Moya «no tiene nada que ver con sus responsabilidades en la Secretaría de Estado», apelando a la presunción de inocencia y abogando por esperar la declaración de su 'número dos' en el ministerio. «Cuando una persona está investigada por hechos acaecidos hace 15 años y está citada para un diligencia la próxima semana, lo coherente y lógico es respetar ese plazo», ha añadido.

Felipe Sicilia

Los diputados de PSOE y Cs querían saber si el ministro cesará al secretario de Estado, citado a declarar por presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos continuada, y cohecho y tráfico de influencias. Preguntas que han acabado diluyéndose en el contexto del debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Así, durante su pregunta, el socialista Sicilia ha asegurado que si Montoro no ha cesado a Fenández de Moya «es porque no tiene credibilidad ni legitimidad» desde que se declarara inconstitucional la amnistía fiscal. Y que si el propio Montoro no fue cesado fue porque, a su juicio, Rajoy tampoco cuenta con credibilidad y legitimidad. «¿Qué credibilidad tiene un presidente de Gobierno que ha mentido ante un tribunal y ha cobrado sobresueldos de una 'caja B' que se nutría de mordidas y dirige a un partido condenado por beneficiarse de la corrupción?», ha preguntado, justificando la presentación de la moción «por decencia política».

«O sea, que por eso preguntan por el señor Fernández de Moya, para que nos vayamos del Gobierno», ha replicado Montoro, que ha acusado al PSOE de haber «arruinado al país cada vez que han gobernado» y ha cargado contra los socialistas por haber presentado una moción de censura contra el Gobierno.

«Tienen tanta credibilidad que han presentado una moción y ya nos ha costado a los españoles en la subida de prima de riesgo más del triple de lo que hemos subido las pensiones en España», ha espetado a Sicilia, antes de dar al diputado y a su grupo, de forma irónica, «enhorabuena por sus iniciativas políticas». «¿Porque sabe lo que dan? Miedo», ha concluido.