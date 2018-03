Misterioso robo de datos en la 'siberia' jienense Sensor como el sustraído en el que el 13 de diciembre de 2017 se midieron -20 grados. / FROST_SE Sustraen un sensor con valiosos registros científicos instalado en los Campos de Hernán Perea J. E. P. JAÉN Miércoles, 28 marzo 2018, 20:04

A varios kilómetros tuvieron ya que dejar los todoterrenos en la nieve y abrirse camino a pie hasta la Hoya Maranza, a 1.616 metros de altitud. Por delante, la enorme llanura de los Campos de Hernán Perea, la altiplanicie kárstica más extensa de España, cubierta por medio metro de nieve y soledad. En el corazón del Parque Natural de Cazorla y Segura y Las Villas, en uno de los puntos más fríos de toda España, un grupo de científicos buscaba un tesoro: un termómetro digital que guardaba las temperaturas de todo el invierno, registrados cada diez minutos. Miles de datos para analizar. Tras horas luchando con la nieve, llegó la decepción: «Tenemos que denunciar el robo de uno de nuestros sensores. Un sabor muy amargo después de una durísima caminata. Una pérdida valiosísima, con datos de temperatura de todo el invierno», denuncian los científicos del proyecto Frost SE, una iniciativa de la Universidad de Murcia para estudiar los polos fríos del Sureste Peninsular, con especial interés en los Campos de Hernán Perea.

El sensor estaba en una caja de madera sujeta con alambres al tronco de un pino cubierto de musgo. Encontraron el pino, la caja, la llanura nevada. Y nada más. No estaba en termómetro. El sitio habitado más cercano está a doce kilómetros, en los núcleos de Santiago Pontones. Por ahí solo pasan excursionistas avezados y pastores. Con las últimas nevadas, a varios kilómetros los caminos no sirven ni para los 4x4. El sensor sustraído no vale más de 20 euros. «Lo verdaderamente valioso son los datos, todos los registros del invierno», explica Víctor Ruiz, uno de los científicos que participa en el proyecto.

«Hay 29 sensores distribuidos por el Sureste peninsular, en Murcia, Albacete, Granada, Almería y Jaén», indica Ruiz. Se están estudiando puntos que destacan por las bajas temperaturas. El récord de 2017 se marcó el 13 diciembre de 2017 en la Monterilla, también en Hernán Perea (término de Santiago Pontones): 20,1 grados bajo cero.

«Se debe a fenómenos de inversión térmica en zonas altas, alejadas del mar. Zonas que tienen un clima muy especial y que sin embargo ha sido muy poco estudiado hasta la fecha», indica Víctor Ruiz, de la Universidad de Murcia.

Isla bioclimática

«La singularidad que ofrecen los Campos de Hernán Perea es única. Una isla bioclimática en el interior sureste peninsular», dicen los científicos a través de las redes sociales con las que están difundiendo su trabajo, que comenzó en 2016 con una tesis doctoral. «El proyecto FrostSE nace con el objetivo del estudio científico de los polos fríos del interior SE Peninsular, insertándose dentro de una Tesis Doctoral sobre heladas, inversiones térmicas... en la Demarcación Hidrográfica del Segura (Universidad de Murcia). A través de la gestión principal de dos becarios FPU del Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia (David Espín Sánchez y Víctor Ruiz Álvarez) se desarrolla el proyecto desde el 10 de octubre 2016» indican en el blog en el que van informando de sus progresos.

Estos dos geógrafos, junto con varios compañeros y aficionados a la meteorología, de las provincias de Murcia, Albacete y Alicante, iniciaron la ubicación de los 29 'datalogger para el estudio de termografías de alta resolución, estudios de modelos mesoescalares... «todo ello con especial énfasis en la altiplanicie kárstica de los Campos de Hernán Perea. Es aquí donde se han instalado un total de cuatro datalogger (campo de dolinas de Monterilla, Hoya Maranza), ubicados dos de ellos en la Sierra de la Cabrilla-Castril (Navalasno y Nava del Polvo)». En la actualidad, Navalasno y la Nava del Polvo cuentan con dos garitas de tipo pagodas, homologadas por AEMET Murcia, con el objetivo de estudiar los procesos de inversión térmica en diferentes umbrales altitudinales. La serie estadística de datos se ve ahora interrumpida sin embargo.