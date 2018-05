15 millones de euros y de «esperanza» «Estoy decidido a rescatar el patrimonio jienense», afirma Javier Márquez, que destinará los fondos a empleo, movilidad, personas desfavorecidas. El alcalde dice que el Ayuntamiento «sigue mal» pero Jaén «está de enhorabuena» con el DUSI J. M. LIÉBANA JAÉN Martes, 8 mayo 2018, 03:17

Los 15 millones de fondos europeos DUSI concedidos por el Gobierno de España al Ayuntamiento de Jaén son algo más que euros. «El Ayuntamiento sigue estando mal, pero se abre una esperanza importante», afirmó ayer exultante en rueda de prensa Javier Márquez, el primer edil de una ciudad «que está de enhorabuena» por esta «gran noticia», que aumentará «de forma importante la capacidad inversora». Pero sin volverse «locos» gastando y sin «electoralismos», sino invirtiendo para generar «valor añadido» y empleo de forma «contina».

El alcalde ofreció las primeras pinceladas sobre a qué destinarán los 15 millones de los fondos Feder, más los 3,7 millones que tiene que poner el Ayuntamiento durante seis años, y que irán poco a poco decidiendo. «Habrá más ruedas de prensa con proyectos más específicos», señaló.

En genérico, dijo que estos fondos procedentes de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) irán destinados, sobre todo, a rescatar el patrimonio histórico y a generar empleo, sin olvidar a las personas en riesgo de exclusión social.

La idea, prosiguió, «no es derrochar, es invertir ese dinero en infraestructuras y programas útiles para la ciudad». Por lo pronto, recuperar el patrimonio arqueológico de Marroquíes Bajos, apostar por las antiguas murallas, las faldas del castillo e incluso avanzar en la peatonalización del centro, lo que pasa por el arreglo de la calle Maestra o el entorno de la Plaza de la Constitución. «Estoy decidido a rescatar el patrimonio de la ciudad de Jaén. Los jienenses estamos orgullosos de nuestro pasado», subrayó antes de recordar que no muchas ciudades tienen cinco mil años de historia como Jaén. Y que con su puesta en valor se puede crear empleo, visitas, riqueza y autoestima.

Javier Márquez señaló que la ciudad se va «reconduciendo» y puso en valor también los 12,5 millones que el Gobierno anticipará de la PIE (Participación en los Impuestos del Estado), que darán liquidez a las arcas municipales sin necesidad de pedir préstamos durante unos meses. Por lo que agradeció la sensibilidad del Gobierno hacia Jaén.

Márquez aseguró que se va a tener «astucia» para invertir el dinero «con tino, con idea de futuro», y que esta oportunidad, conseguida por los técnicos municipales, tiene que servir para rescatar servicios e infraestructuras en la ciudad que generen empleo. En este sentido, insistió en que hay que tener «prudencia» a la hora de gastarlo y hacerlo en cosas importantes y duraderas y que multipliquen esos euros.

El alcalde insistió en destacar el trabajo de los técnicos municipales para elaborar un programa «a la altura de estos fondos» y recordó que en la primera convocatoria del DUSI no se pudieron presentar porque no tenían garantías de poder cofinanciar su parte, en la segunda sí lo hicieron y quedaron «a las puertas» y que en la tercera convocatoria tenía la «seguridad absoluta» de que «tocaba», porque confiaba en el trabajo hecho por los técnicos, «ejemplar y han tirado del carro para contar con un proyecto muy competitivo».

Grandes áreas

Parte del DUSI irá para las nuevas tecnologías. «Queremos relanzar la ciudad como 'smart city' - ciudad inteligente - a través de una plataforma digital, para desarrollar a partir de ahí todas las tecnologías de la ciudad», dijo el regidor. Y también la movilidad, un asunto «muy importante» en el DUSI, a través de la creación de aplicaciones informáticas como, por ejemplo, de generación de aparcamiento, «con la intención de favorecer la peatonalización y disminuir las emisiones de CO2». Y que ese es uno los fines del programa Traenergía, con el que se persigue la generación de energía limpia.

Los aspectos sociales son otra parte notable del DUSI y, en especial, la generación de empleo, «la mejor medida social que se pueda desarrollar». En este sentido, resaltó el desarrollo de programas de integración social y laboral para el beneficio de toda la ciudad y, en especial, de los colectivos más vulnerables «garantizando el bienestar y el futuro de muchos niños que viven en situaciones marginales». Para ello delimitarán cuáles son las áreas más desfavorecidas de la ciudad, «para ayudar a la gente que lo está pasando mal», apuntó.

Y tras la «gran noticia», lo primero será hacer un organigrama y las bases de ejecución del programa, que luego se llevará al pleno municipal para su aprobación. El dinero no llegará de golpe sino tras la certificación de cada cosa que se haga. Ello garantiza un mejor uso, aunque dijo confiar en su equipo de concejales, que «busca dinero debajo de las piedras» y que está «acostumbrado a no manejar dinero y ahora no lo va a tirar». En particular el concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, quien le acompañó en la rueda de prensa y de quien recordó que ha logrado reducir el déficit presupuestario «sin hacer ERE y sin dejar de prestar (el Ayuntamiento) los servicios».

Tranvía, Hípico, proveedores

Bonilla habló del anticipo de la PIE, que permitirá no acudir al menos hasta otoño a anticipos de la recaudación de impuestos, ahorrando intereses, y «ponerse al día de la paga extra de 2012», una parte de la cual se adeuda aún a la plantilla.

Habló también del requerimiento obligado hecho por la Junta para que el Ayuntamiento reduzca su desorbitado periodo de pago a proveedores (540 días de media) y pidió que el Gobierno andaluz, como hace el de Rajoy, ayude también a los ayuntamientos «que están mal, ahora que parece que la Junta está mejor», dijo, reclamando la subida de la Patrica (impuestos que recaudan las comunidades).

El concejal respondió al PSOE que sí hay dinero en los presupuestos de 2018 para la puesta en marcha del tranvía, millón y medio de euros, pero en gasto corriente «por si fuera necesario» para este año.

Uno de los proyectos en cartera es la terminación del 'parking' del Hípico, anunciada cuando se inició la peatonalización del centro de la ciudad. El alcalde indicó que no sabe si se hará con el DUSI o con recursos propios, pero que «hay que terminarlo».

Y concluyó con una frase para la pequeña historia local: «La paradoja es que hace dos años estaba para irme porque no tenía dinero y me voy a ir casi dejando dinero».