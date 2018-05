Memoria de mayo Opinión El mes venía cargado de fiestas: empezaba con las Cruces, seguía con la Virgen de Fátima y, dos días después, la romería a la ermita de San Isidro ANA MORENO SORIANO JAÉN Domingo, 27 mayo 2018, 17:25

Si hay un mes ligado especialmente a mi pueblo y a mi infancia, ése es el mes de mayo. Recuerdo que salíamos del colegio a las cinco de la tarde y, mientras merendábamos en el escalón pan con aceite o con chocolate, preparábamos los juegos -la rueda, el escondite, el jardín de la alegría, la comba...- en aquellas tardes que se alargaban y en las que resonaban gritos y cantos hasta que oíamos la voz de nuestra madre llamándonos para la cena, porque ya había anochecido. Teníamos sandalias nuevas y usábamos rebecas de hilo que abandonábamos cuanto antes desoyendo aquello de «hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo», porque ya empezaba el buen tiempo, que seguiría durante el verano y parte del otoño hasta que la fiesta de los Santos nos devolviera de nuevo a las tardes de frío y mesa camilla, en las que nos resguardábamos a la entrada de la casa para seguir jugando -eso, siempre- aunque de forma menos ruidosa, a los cromos o las cinco chinicas.

El mes de mayo en mi pueblo venía cargado de fiestas: empezaba con las Cruces, seguía con la Virgen de Fátima y, dos días después, la romería a la ermita de San Isidro. Cada una de estas fiestas tenía su sabor peculiar y todas se vivían sin estridencias, como una ocasión para la devoción popular, la diversión o la convivencia, según la convicción de cada cual, pero las niñas las magnificábamos porque siempre deparaban algo interesante: la visita de los primos que ya no vivían en el pueblo, el vestido nuevo o la comida en el campo, una auténtica aventura en la que participábamos con entusiasmo y que después contábamos con todo lujo de detalles, desde la mariposa que habíamos tratado de coger sin éxito, hasta las flores amarillas y violetas que nos traíamos de recuerdo hasta que languidecían en un vaso de cristal. Eran meses de mayo radiantes de luz y color, ligeros de brisa, vestidos de flores, con todos nuestros sentidos alerta para gustar el primer helado, oler las celindas y las rosas, mirar un campo de amapolas, oír los sonidos de la calle y sentir las losas frescas de la acera bajo nuestros pies; eran días resueltos en juegos, cantos y flores a la Virgen en el Colegio y por eso me imagino con siete u ocho años, correteando por las calles del pueblo que eran entonces el mundo que yo conocía, una prolongación de mi casa, lleno de caras conocidas y de voces amigas.

Con el paso del tiempo, me familiaricé con otros lugares en los que viví otros meses de mayo, sentí otras emociones y compartí con otras personas la exuberancia de ese mes en el que la naturaleza se muestra particularmente generosa y, a medida que era mayor y más consciente, ponía en el calendario fechas que forman parte de mi vida como el Primero de Mayo, Día del Trabajo, el Día de las Madres cuando comprendí que no tiene un origen comercial, el Mayo del Sesenta y Ocho francés, el nacimiento de Olimpia de Gouges o la muerte de Mariana Pineda en el patíbulo y de Juana de Arco en la hoguera. Encuentro el mes de mayo en los versos del Romancero y de Lope de Vega, de García Lorca y de Gloria Fuertes, de Pablo Neruda y de Jorge Luis Borges; está en los cantos de mayo de la música folk, en los fados, en las baladas, en las canciones infantiles y en las coplas que escuchábamos en la radio; la sabiduría popular y los refranes se nutren de muchas alusiones a este mes y el número cinco significa, según la escuela pitagórica, la perfección del ser humano, idea que también comparte Leonardo da Vinci. Pero mayo está sobre todo en la percepción que de esos días nos llega por el viento y por el cielo, en los amaneceres brillantes y en los atardeceres violeta, en las terrazas bulliciosas y en los senderos del campo bordeados de campanillas de colores. Para muchos jóvenes enmarca los exámenes de fin de curso, los proyectos para el año siguiente o la inquietud ante la búsqueda del primer empleo; para quienes no somos tan jóvenes, el mes de mayo evoca muchos momentos vividos en muchos años y, de vez en cuando, nos da la ocasión de revivirlos en el espacio de entonces y nos lleva al pueblo de nuestra infancia.