Las mejores notas de Selectividad

Pilar Pérez y Pedro Angullo, en su graduación. Pedro Angullo y Pilar Pérez han hecho los mejores exámenes de la provincia. Ambos son compañeros y alumnos del IES Auringis, en la capital. Jaén, Domingo, 25 junio 2017

13,80 y 13,75 sobre 14. Dos pruebas de Selectividad casi perfectas. Esas son las notas que han sacado Pedro Angullo Gómez y Pilar Pérez Piedra. Ellos han conseguido las mejores notas de toda la provincia, por ese mismo orden, y la casualidad ha querido que sean los dos compañeros del instituto Auringis, en la capital.

«No hay ningún misterio. Es simplemente estudia, trabajar y tener paciencia. Esto es una carrera de fondo, para conseguir buenas notas tienes que estar todo el año estudiando y tener perseverancia», explicaba ayer Pedro Angullo mientras iba de camino a Málaga, de vacaciones con su familia. Una recompensa por el esfuerzo y los resultados obtenidos. «Este verano lo que quiero es descansar mucho y sacarme el carné de conducir, si es posible».

Pedro asegura que es de los que se prepara un examen hasta que está completamente seguro de que se lo sabe al dedillo, pero también de los que salen y entran con amigos. Ahora que tiene nota suficiente podrá cumplir uno de sus sueños, irse a estudiar Medicina a Granada. «Aunque allí viva solo será igual que en casa de mis padres, ellos siempre me han dado libertad y no me han marcado nunca las horas que tengo que estudiar. Seguiré organizándome yo solo».

Sabe que en la carrera tendrá que seguir esforzándose al máximo, pero su fórmula es siempre la misma: «no hay que ponerse nervioso, y hay que ir siempre descansado al examen. Casi más importante que estudiar es descansar y tener la cabeza despejada».

Algo muy parecido cuenta Pilar. Dice que si ha conseguido estas notas es porque ha sido muy insistente y porque no se ha dejado llevar por el estrés. «La clave es estudiar mucho, pero también vivir. Para prepararme la Selectividad he tenido prácticamente todos los días la misma rutina, estudiar por la mañana y por la tarde, y salir todas las noches, aunque fuese solo a darme un paseo, para despejarme», explica.

Pilar no sabía que notas iba a sacar hasta que el pasado jueves le comunicaron los resultados, pero a nadie le ha extrañado que sea de las más altas de la provincia, teniendo en cuenta su trayectoria. El año pasado fue el mejor expediente de la ESO al sacar un 10 en todas las asignaturas.

«Estoy muy orgullosa porque todo el esfuerzo ha tenido su recompensa», reconocía ayer. Pilar asegura que en su familia nadie le ha presionado para sacar notas tan altas, y que la carrera que quiere estudiar, Matemáticas, en la Universidad de Granada, tampoco tiene una nota de corte tan alta. «He ido a por la máxima nota por orgullo personal. Ahora que he conseguido estos resultados me estoy planteando estudiar el doble grado de Matemáticas y Física», explica.

Aún así, ella también deja claro que es un 'cerebrito' pero que tiene tiempo para salir y entrar con amigos. «Es el equilibrio perfecto», dice. A ella también le queda un verano por delante en el que solo quiere descansar y «coger fuerzas» para el curso que viene. Por lo pronto, ya tiene pensado irse de viaje con la familia y también con los amigos. «Ahora hay que disfrutarlo y celebrar».