Los mayos por vivir

Iba al cine con seis años? Quizá, porque vi Chitty Chitty Bang Bang una noche de verano en el Cine Jaén, en el Arrabalejo. Tuve pesadillas producidas por el rapto de los niños sin que mi fantasía disfrutase con el coche volador. Aquellos tiempos pertenecen a una nebulosa prendida por brochazos inconexos. Mientras que mis colegas universitarios de París andaban de manifestaciones y huelgas, yo ni siquiera puedo echar cuentas claras del colegio en el que estaba, de manera que he reconstruido aquel año por lo que he aprendido y me han contado desde entonces.

Una Nochebuena mis hermanos y yo imitamos al Black Power en las Olimpiadas de México puños en alto con calcetines negros, mientras el Rey pronunciaba su discurso de Navidad. «No es noche para política», gritó mi padre, «mejor acordaos de los 8.90 de Bob Beamon en longitud». O de Massiel cantando 'La, la, la'. ¡Cuántas veces habré oído lo de la minifalda y que Serrat no fue porque quería cantarla en catalán! Época de cantautores, cual Raimon, de cuyo recital en la Complutense una de mis tías todavía habla emocionada como si hubiera sido el principio del fin del franquismo, que sin embargo abría el libro de los muertos por ETA con el asesinato de José Pardines.

Después de cincuenta años seguimos sin ganar Eurovisión, pero hemos escuchado el comunicado de la disolución de los terroristas. Principio y fin de un círculo que EEUU no cierra porque ha pasado de la Guerra de Vietnam a Irak, aunque hayan tenido un presidente negro diez lustros transcurridos de la muerte de Martin Luther King. También sigue en la esfera infernal México, que ha trocado la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas por los crímenes masivos del narcotráfico que lo convierten en un estado quasi fallido.

En la Sorbona ser realista era pedir lo imposible - Marcuse dixit -, pero los tanques soviéticos destrozaban la Primavera de Praga al mismo tiempo que los mitos de la izquierda europea.

No atisbo en esta reconstrucción que ensamblo del 68 con los tablones de mis vivencias personales y de biblioteca huellas perdurables en la actualidad. Si fue una revolución, dejó más romanticismo que transformaciones sociales. Me he puesto a escribir vestido con trenka, cuello alto y barba sin arreglar. A lo mejor así se me conceden otros cincuenta años para constatar que en el fondo casi todo sigue igual.