Matrículas de 700 euros que se quedan en 8 para decenas de alumnos de la UJA Matrícula de Eduardo Cabeza, que pagará 8 euros en vez de 758. / IDEAL Los estudiantes reciben en sus cartas de pago los descuentos aprobados por la Junta, que les permite cursar el año académico casi gratis LAURA VELASCO Sábado, 9 septiembre 2017, 01:52

De 758 a 8,57 euros. Así ha disminuido el precio de la matrícula de decenas de estudiantes de la Universidad de Jaén (UJA) que aprobaron todo el pasado curso. La nueva recompensa de la Junta de Andalucía: la bonificación del 99% de los créditos aprobados en primera matrícula. Una noticia que vino como agua de mayo para muchos de ellos y que ahora la ven materializada, al tener que enfrentarse a los pagos del nuevo curso académico.

Alicia Cortés es una joven jienense de 20 años, estudiante de cuarto curso de Enfermería en la UJA. En su caso, la matrícula ha pasado de 758 euros el pasado año a 8,57 en 2017. Cuando se enteró hace unos meses de la medida, reconoce que se puso «muy contenta». «Fue una noticia genial, llevaba todos los años pagando casi 800 euros por 10 asignaturas y este curso se me queda en 8 euros. Fue una sorpresa», indica la jienense. Sus padres, afirma, se pusieron «hasta más contentos» que ella, aunque bromean con que «ya podía haberse instaurado antes la medida», ya que este curso es el último para ella. «Nunca me han dado beca, así que la única forma de ahorrarme pagar asignaturas es esta. Me parece muy bien», concluye la estudiante.

En la misma línea se pronuncia Eduardo Cabeza, alumno de segundo curso de Educación Social, que cree que obtener la matrícula gratis por haber aprobado todas las asignaturas del curso anterior es «una recompensa al esfuerzo académico y económico que implica estudiar una carrera». En su caso, deberá abonar 8,63 euros de una matrícula cuyo precio asciende a 758,32.

El estudiante, que se traslada desde Sevilla a Jaén para cursar el grado, insiste en que al tener que mudarse de ciudad para estudiar los gastos económicos «son muchos», algo que sufre directamente su familia. «Es por ello que tener la matrícula gratis me libra un poco de esa carga y me permite centrarme en lo realmente importante, mi carrera», añade. Asimismo, Eduardo Cabeza señala que esta medida le hace sentirse «valorado como estudiante». «Me anima a seguir esforzándome con ganas y mucha motivación», destaca.

A la espera de la beca

Por último, Miguel Ángel Garrido es otro jienense que aplaude la medida establecida por la Junta de Andalucía. Estudiante de segundo curso de Enfermería, reconoce que está pendiente de la beca del Ministerio de Educación, pero de no serle concedida, podrá disfrutar del 99% de bonificación del precio de las asignaturas. «El año pasado la matricula me salió gratis porque el Gobierno me concedió la beca. Este año la he solicitado y espero que me la vuelvan a conceder, ya que supero los requisitos (tener una nota media como mínimo de 6 y un 80% de asignaturas aprobadas). En caso de que no me la concedan, con la medida de la Junta solo tendría que pagar un pequeño importe en relación al elevado coste que tiene la matricula universitaria», apostilla el jienense.

A Miguel Ángel Garrido le parece «una gran iniciativa», ya que supone «una motivación extra» que lleva a los estudiantes «a realizar un mayor esfuerzo para aprobar».

Los universitarios beneficiarios de estas deducciones, y por extensión sus familias, no tendrán este año 'cuesta' de septiembre. No deberán fraccionar los pagos y en los próximos días abonarán su matrícula íntegra, que costará menos de nueve euros a muchos de esos universitarios.

El decreto de precios públicos para el curso 2017-2018 en las universidades andaluzas incorpora como principal novedad la bonificación del 99% de los créditos aprobados en primera matrícula. Según esa normativa, se descuenta según el número de créditos aprobados. Así, cada uno dependiendo del número de créditos aprobados y de las asignaturas matriculadas puede tener cantidades diferentes en sus matrículas.

La bonificación del 99% se aplica en grados y másteres a alumnos de las universidades públicas de Andalucía, sean o no andaluces y procedan de donde procedan, que no cumplan los requisitos para obtener la beca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esto deben acreditarlo firmando una declaración responsable.

El universitario que tiene opción de beca del Gobierno central no duda en su solicitud. En ese caso se paga la matrícula y se puede acceder a cuantías por diferentes conceptos. Para poder conseguir una ayuda del Ejecutivo central es necesario cumplir una serie de parámetros académicos (aprobados, nota...) y también económicos. En las bonificaciones marcadas por el Gobierno autonómico se tienen en cuenta criterios académicos, lo fundamental es haber aprobado.

La Administración autonómica ha subrayado, en reiteradas ocasiones, que «la bonificación, que se aplica por primera vez en España, tiene como objetivos acercar el sistema andaluz de educación universitaria a países referentes en Europa que tienen matrículas gratuitas o simbólicas, como Francia y Alemania, y avanzar en la igualación de la formación superior con el resto de servicios públicos básicos (la salud o la educación preuniversitaria entre ellos)».