«María Jesús y sus dos hijos se han quedado en la calle» Protesta ante la casa de María Jesús Díaz, a la izquierda, esta mañana. / PAH Ejecutado el desahucio en El Tomillo entre críticas al Ayuntamiento y la Junta JOSÉ M. LIÉBANA Jaén Viernes, 6 abril 2018, 14:59

A la cuarta fue la vencida. «Hoy es un día triste porque María Jesús y sus dos hijos menores de edad se han quedado en la calle», ha afirmado este viernes el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Miguel Ángel Martínez Bellón, después de que a las 11 de la mañana varios policías locales y representantes judiciales y de BKK-Cajasur ejecutaran la orden de desahucio de María Jesús Díaz de una sencilla casa del barrio de El Tomillo que fue embargada al no pagar el alquiler. El portavoz de la PAH ha lamentado que ni el Ayuntamiento de Jaén ni la Junta de Andalucía hayan prestado interés en este asunto.

Varia miembros de la plataforma y personas a título particular, así como los concejales de Jaén en Común, han expresado su apoyo a la familia desahuciada y su oposición a la decisión judicial. «Genocidio financiero, la persona es lo primero», han coreado durante el desahucio, que no ha registrado incidentes. «Siempre apostamos por métodos no violentos», ha declarado Miguel Ángel Martínez, para quien se ha incumplido la Convención sobre los Derechos de los Niños, así como la Constitución Española y el acuerdo del Ayuntamiento de Jaén, que declaró la ciudad libre de desahucios.

En este sentido, el portavoz de PAH ha lamentado que en vez de policías locales el Ayuntamiento tenía que haber enviado trabajadores sociales, para ayudar a esta familia «en exclusión social», que de forma temporal se irá a vivir a casa de un familiar. Reproches también a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, por no tomar medidas, a la entidad financiera y a la Administración de Justicia «por no respetar las sentencias del Tribunal Supremo ni las resoluciones de la ONU». «Ninguna administración ha tomado cartas en este asunto, ninguna ha ofrecido solución alguna a María Jesús y sus hijos», ha apostillado.