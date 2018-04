CC OO y UGT mantienen en la calle la petición de pensiones dignas 00:25 Concentración en defensa de unas pensiones públicas en Jaén. / José M. Liébana Concentración en Las Batallas al considerar insuficientes las medidas del Gobierno y piden implicación de los jóvenes JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Domingo, 15 abril 2018, 15:11

Los sindicatos mayoritarios mantienen en la calle la bandera de las pensiones públicas y preparan el Primero de Mayo en torno a su defensa. UGT y CC OO se han concentrado este domingo en Jaén ante la Subdelegación del Gobierno, como en otras capitales de provincia de España, para seguir reclamando unas pensiones «dignas». En la pancarta de Comisiones Obreras se podía leer 'En defensa de nuestras pensiones', con su secretario general en la provincia, Francisco Cantero, a la cabeza. Y en la de UGT, 'Defender las pensiones es cosa de todos', con su homólogo también, Manuel Salazar. El manifiesto lo han leído a la limón los responsables del colectivo de pensionistas en ambos sindicatos, Marino Linares y Juan Chica, respectivamente.

La intención es que el Gobierno de Rajoy rectifique, revalorice las pensiones para garantizar su poder adquisitivo y asegure la viabilidad del sistema público. El mensaje de estos sindicatos es claro: mantendrán «el pulso en la calle» y darán continuidad a la campaña iniciada en septiembre, con las marchas que recorrieron todo el país por unas pensiones dignas, junto a las multitudinarias movilizaciones de febrero y marzo, que culminaron con el centenar de protestas del pasado marzo. Y anunciaron que estas reivindicaciones serán uno de los ejes centrales del próximo Primero de Mayo.

A las dos grandes centrales les parecen «parciales» e «insuficientes» las medidas que el presidente Mariano Rajoy anunció el mes pasado en el Congreso de los Diputados

A las dos grandes centrales les parecen «parciales» e «insuficientes» las medidas que el presidente Mariano Rajoy anunció el mes pasado en el Congreso de los Diputados: mejoras para las pensiones mínimas y de viudedad, junto a exenciones fiscales para las personas mayores. El Ejecutivo plantea también que los pensionistas que cobren menos de 17.000 euros al año no paguen IRPF.

UGT y CC OO se han concentrado ante la Subdelegación del Gobierno. / José M. Liébana

Una subida «de mierda»

«El Gobierno en parte ya ha rectificado, pues no había dinero y parece ser que para algunos grupos de pensionistas va a haber una subida, pero no es suficiente». ha declarado Manuel Salazar en la concentración. «Estamos reclamando estabilidad en el sistema público de pensiones, que sea sostenible. Los pensionistas no pueden estar en el pimpampum político un día sí y el otro también, hay que volver al Pacto de Toledo para darle un futuro al sistema, blindarlo para los últimos años de vida de este gran colectivo que son los pensionistas, más de nueve millones de personas, que está inmerso en la incertidumbre. ¿Qué va a pasar en el futuro, en 2019 y en los años siguiente? Porque el 0,25% es una subida de mierda«, añadió el dirigente 'ugetista'.

Mariano Linares, de CC OO, señaló que los pensionistas «se han ganado durante años de trabajo y cotizaciones» el derecho a disfrutar de una pensión digna y dijo que no quieren caridad sino justicia y lo que es suyo. «El Estado debe velar por la defensa de los colectivos más vulnerables», agregó. Juan Chica, de UGT, puso el acento en los jóvenes. «Si no se manifiestan también estamos más perdidos que el barco del arroz. Esto lo estamos haciendo, primero por nosotros porque somos los primeros afectados, pero con la reforma laboral que hizo el PP en 2013, con esos sueldos miserables que están cobrando ahora los jóvenes, con esos contratos tan precarios, no van a tener una pensión. Esto es fundamentalmente para ellos», concluyó antes de anunciar posibles encierros en el futuro.