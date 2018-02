Manifiesto de jaén merece más

Los sesgos son sólo otra artimaña más de la cacería. Es así como está actuando algún sector político y quienes a ellos se deben. Tergiversan y fabrican dogmas para afirmar que sembramos la antipolítica, cuando son ellos los únicos responsables según obran y por la imagen que proyectan de sí mismos ante la sociedad. Hay a quienes se les da muy bien exculparse de todo... y a lo mejor deberían bajarse a la humildad de no culpar al pueblo. Que además es el que les vota y por ello le deben un respeto.

La única indecencia que han cometido decenas de colectivos de Jaén, y miles de jiennenses echados dos veces a la calle en sólo seis meses, es clamar ¡por fin! contra la injusticia sistemática que se perpetra contra esta ciudad. Un deber moral que le debíamos a la siguiente generación. El hartazgo que ha sacado la cabeza, para clamar por la dignidad de quienes no aceptamos ser tierra cautiva en barbecho donde recoger un puñado de votos, numéricos, cada cuatro años, y si te he visto no me acuerdo. Los que musitaban que el pópulo era consentidor silencioso, ¿temen perder la docilidad de un pueblo manso que les exige que alcen la voz en Madrid y Sevilla para gritar que Jaén existe?

'Jaén Merece Más' no demoniza a los políticos, ha huído de siglas partidistas y ha roto la apatía y el conformismo, sin más. Con ilusión exigimos mejoras para Jaén. Algo que ya está desperezando a algunos agentes sociales, políticos y económicos. Esa es nuestra prédica de actitud. Positiva y constructiva. Tan diferente a la que determinados sectores políticos, de uno y otro lado, y estómagos agradecidos (disculpen la claridad) expanden para degradarnos a "negativos" y "destructivos". Una buena estrategia de los acomodados, tal vez para confundir al pueblo y disgregarlo, mientras ellos se afianzan dentro de su burbuja de cristal.

Reivindicamos sin más bandera que la de Jaén y, ahora, toda la responsabilidad está en los que ejercen, porque manejan las herramientas y lo llevan en el sueldo. Y nada justifica que, algunos y presuntamente, hayan caído en la indignidad de remover vidas privadas para procurar extraños desprestigios. Clamamos también en defensa de quienes, en sus trabajos, reciben advertencias. Héroes a los que admiramos por aguantar presiones de quienes hacen de sus cargos públicos un instrumento de presión intolerable. Nuestro respeto también hacia esos otros colectivos, amedrentados con astucia, que se ven incapaces de dar el salto a una plataforma que peca de reivindicar a Ayuntamiento, Diputación, Junta y Gobierno.

Y, aunque ni mucho menos todos activan el ventilador de la pólvora, hay quienes confunden que nuestra petición de cese del "y tú más" es una censura a su ejercicio fiscalizador de labor opositora. Válganos. Una interpretación interesada de lo que el resto de jiennenses ha asumido como el predicamento de hartazgo, por años, de discusiones que hunden a esta capital.

Aleccionan invitándonos a loar a la inteligencia de que unos lo hacen mejor que otros. Hay intocables, y así se sacuden sus responsabilidades y tratan de endosarlas al pueblo que, en realidad, no tendría por qué dedicar ni un minuto a esta causa altruista. Distraen pidiendo que desglosemos competencias cuando ni siquiera ellos, que lo llevan en el sueldo, son capaces de dirimirlas y ahí empieza la perdición de Jaén. Eluden.

Esto va de Jaén. Con nuestros defectos y errores. Con dos manifestaciones donde la calle dio un puñetazo gritando "¡basta ya del olvido histórico de TODAS las administraciones con Jaén. Inversiones y futuro para Jaén". No una, ni dos, ... ¡todas! ¿Dónde pone que esto va contra unos y a favor de otros? ¿o es que algunos buscan enmascarar sus débitos con Jaén? Nos hemos aventurado a entregarles un sencillo dossier en la reunión con los líderes políticos andaluces: 58 promesas incumplidas (y faltan). Véanlas en facebook Jaén Merece Más, 23/11/17. Se nos ocurrió que empezaran con gestos, en enero en Sevilla, (ver facebook Jaén Merece Más, 25/01/18). Cositas como rotular "Jaén" en autovías de Málaga y Madrid, un tren a Málaga... o que nos traigan una ambulancia para enfermos paliativos y abran las casitas de colores, ¡que llevan ocho años terminadas junto al hospital! Gestos. Algo. En Sevilla, por escrito a Junta y Gobierno, era su foro ese día. Y, pese a ello, algunos engatusaban al pueblo diciendo que exculpamos al Ayuntamiento. ¿Acaso la loa a la inteligencia no debe ser también informarse el 03 y 04/04/17 de lo solicitado al alcalde, o a Bonilla a fin de que haga cumplir la ley de Transparencia publicando en web los contratos de empresas concesionarias... o la solicitud al concejal de Deportes, en julio, para que pida al CSD de "su" Gobierno inversión para instalaciones municipales y de barrio? O referencias a la dejadez del Ayuntamiento (visualizado por 30.000 personas el 04/01/18). Y lo que queda, con TODAS las administraciones. Hay una estrategia, pero es nuestra agenda.

Existe una extensa hemeroteca periodística y de redes: reunión con alcalde, delegada del Gobierno de la Junta (24/10), subdelegada del Gobierno, con IU y Maíllo (25/10), con PP, Moreno y Sanz (27/12), con PSOE y Reyes (12/01/18), con el Obispo (18/01)...y fugaz el Rey (11/12). Aguardamos a que nos reciba la Diputación, aún. A todos reclamando hechos para Jaén, sin servilismo. Con la encomienda legítima, por mucho que algunos la desprecien, de decenas de colectivos con cargos perfectamente representativos. Y, si ha tocado llamar la atención a los de un lado y a los del otro, por confundir usando nuestro lema, y hasta misma sintonía, lo hemos hecho sin titubeos. Pero la cacería difunde bulos amplificados, procurando sesgos para ponernos la etiqueta de vendido, saldo y final.

Distraen así de los demoledores datos socioeconómicos por los que atraviesa esta capital y su provincia: lideramos paro, desindustrialización, despoblación y envejecimiento. Insostenible. Sólo dos barrios de esta capital (centro y bulevar) no son vulnerables. En once años se pasó de 7 a 12 barrios donde la población (más de la mitad de la ciudad) está en ese ránking de desestructuración. Jaén capital, 20.000 habitantes con más de 65 años. Datos de una hemorragia demográfica que tiene su razón de ser en el olvido histórico de inversiones, infraestructuras y oportunidades. Intolerable.

Así pues, no pierdan tiempo injuriando a esta plataforma ciudadana. Concentren todos sus esfuerzos en un Plan especial para traer dinero de Madrid, de Sevilla y de Europa, donde tienen a la espera muchos fondos comunitarios. Mejoren la gestión y eficacia municipal, porque no todo es cuestión de dinero. Sean aliados para rehabilitar y revitalizar un Conjunto histórico en estado gravísimo. Suban la voz donde proceda, sin complejos, cada uno a los de sus siglas, que es lo valiente y donde está el mérito y el triunfo. Terminen con la DEUDA HISTÓRICA QUE MANTIENEN LAS ADMINISTRACIONES CON JAÉN DESDE HACE DÉCADAS. Merecemos ya más fondos europeos, dignas inversiones de Junta y Gobierno, acaben con la desesperación de los colectivos a los que les deben Jabalcuz, yacimientos, conservatorios... atraigan empresas creando un eje industrial para esta capital, para lo que es vital la consecución de la A32, así como el tramo Martos-Estepa (autovía del Olivar), tramo Torredonjimeno-El Carpio (Jaén a Córdoba). Más trenes, eje central del corredor mediterráneo, quitar las tres camas, más personal sanitario, ciudad sanitaria y de la justicia,... Todo prioritario por su interelación para ser competitivos y generar riqueza, a la par que seamos atractivos para retener población.

Le toca a Jaén. Toca el impulso positivo por la ciudad y la consecución de objetivos aunando voluntades. No estamos contra los políticos, pero sí les pedimos valentía en las administraciones. Reviertan la situación para con esta provincia y, muy especialmente, con esta ciudad a la que parece negársele su capitalidad. Acaben con el ninguneo al que Jaén históricamente viene siendo sometida. Ha sido lo que ha lastrado su desarrollo hasta llevarla a la situación actual. Pedimos que antepongan Jaén ante todo y que nos den inversiones, realidades y mejor gestión. Exigir no es criticar, es creer en Jaén. Todos queremos por igual a nuestra maravillosa tierra. Entonces luchen, saquen los dientes por esta magnífica tierra... y ¡viva Jaén!