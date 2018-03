Malestar vecinal por el cierre y tapiado de la calle Vicario El PSOE exige la paralización inmediata de la medida y que se haga cargo de los vecinos JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 9 marzo 2018, 14:48

Los vecinos de la calle Vicario, en el casco histórico, donde la pasada semana se derrumbó parcialmente una vivienda deshabitada, han expresado su malestar con la decisión municipal de cortar la calle para demoler la estructura en peligro y asegurar la zona. Alegan que no tienen donde ir mientras tanto y que el acuerdo alcanzado ayer con el Ayuntamiento era que no se cortaría la calle.

Por su parte, el PSOE exige al alcalde, Javier Márquez (PP), la paralización del cierre de la calle hasta que el Ayuntamiento se haga cargo de la situación de los vecinos, "a los que hoy ha enviado una cuadrilla de albañiles junto con la Policía Local para proceder a cerrar el acceso a sus viviendas", ha indicado en un comunicado.

La viceportavoz municipal socialista, Mercedes Gámez, y el concejal Carlos Alberca se ha desplazado hasta la zona, avisados por el presidente de la asociación de vecinos Vistas al Castillo, Juan Carlos Cruz. "La promesa que les hizo el Ayuntamiento - señaló la viceportavoz - fue que se demolían los restos de las viviendas afectadas, que están abandonadas, y se retiraban los escombros. Han pasado casi dos semanas sin que se haya hecho algo, han estado en una inseguridad terrible y ahora, sin previo aviso, se presentan a tapiarles el acceso a sus casas y sin darles una solución alternativa, hasta el punto de que no saben qué hacer. Unos se han ido, otros se han quedado encerrados tras las vallas y, mientras, las viviendas afectadas siguen sin demolerse".

Gámez pide al gobierno municipal “un trato digno a los vecinos”. “Entendemos que hay que garantizar su seguridad, pero después de quince días sin acudir por aquí creemos que se ha perdido un tiempo precioso para solucionar las cosas de otra manera y, por supuesto, dar alternativas a los vecinos”, agregó.

La viceportavoz socialista recordó que los vecinos de esta pequeña calle del casco antiguo “son gente sin recursos y en muchos casos de edad avanzada y con movilidad reducida". "Los que se quedan detrás de las vallas no tienen alternativa del Ayuntamiento: o se buscan la vida por su cuenta y se van o viven encerrados junto a las viviendas a medio demoler. Creemos que esa no es la forma de proceder de un Ayuntamiento que ayer mismo prometió a los vecinos que no se vallaba la zona”, apostilló.